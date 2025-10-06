ก่อนเกิดเหตุปล้นทอง! แม่ทัพภาค 4 เพิ่งเข้าคารวะผู้นำ 2 ศาสนา จ.นราธิวาส หารือแนวทางสร้างสันติ

นราธิวาส - แม่ทัพภาค 4 คารวะผู้นำ 2 ศาสนาในพื้นที่ จ.นราธิวาส พบปะหารือแนวทางสร้างสันติ พร้อมย้ำนโยบายการดำเนินงานแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยึดโยงนโยบาย ผบ.ทบ และรัฐบาล
วานนี้ (5 ต.ค.) เวลา 10.30 น. พลโท นรธิป โพยนอก แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วย พลตรี กรกฎ ภู่โชติ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และคณะเดินทางมายังคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส เพื่อเข้าพบนายซาฟีอี เจ๊ะเลาะ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส พร้อมคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส ซึ่งการเข้าพบครั้งนี้ถือเป็นการมาแนะนำตัวเนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 4 และร่วม พูดคุยหารือถึงแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พื้นที่มีแต่ความสันติสุข
พลโท นรธิป โพยนอก แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เปิดเผยหลังพบปะว่า การเดินทางมาพบปะประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาสครั้งนี้เป็นการมาเยี่ยม มาคารวะ มาพูดคุยหาแนวทางในการสร้างความสงบสุขในพื้นที่ ส่วนนโยบายในการทำงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยึดหลักนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก และรัฐบาล ซึ่งขอให้ประชาชนในพื้นที่มั่นใจว่าการดำเนินงานของแม่ทัพภาค 4 นั้น ก็เหมือนข้าราชการทั่วไปที่จะขับเคลื่อนให้พื้นที่มีความสงบสุขและประชาชนอยู่อย่างสันติ
ก่อนหน้านี้ในวันเดียวกัน คณะแม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้เดินทางไปวัดประชุมชลธารา อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เพื่อเข้าพบพระธรรมวัชรจริยาจารย์ เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา และพระครูบริหารสังฆานุวัตร รองเจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา เพื่อพบปะพูดคุยกับผู้นำศาสนา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 4 เช่นเกัน
อย่างไรก็ตามในการเดินทางมาจังหวัดนราธิวาสในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความเคารพต่อผู้นำศาสนา และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคณะสงฆ์ในพื้นที่ รวมทั้งรับฟังแนวคิด มุมมอง และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสถานการณ์ในชุมชนจากพุทธศาสนิกชน เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนภารกิจด้านสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องต่อไป
อย่างไรก็ตาม ในวันเดียวกัน เวลา 18.30 น. เกิดเหตุคนร้ายจำนวน 8 คน พร้อมอาวุธครบมือ บุกปล้นร้านทอง เยาวราชกรุงเทพ ภายในห้างสรรพสินค้าชื่อดัง อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส กวาดทองไปกว่า 100 บาท