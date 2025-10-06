สะเทือนใจ! คนร้ายตระเวนบุกป่าช้าทุบบัวขโมยโกศที่พัทลุงต่อเนื่อง

พัทลุง – คนร้ายตระเวนบุกป่าช้าทุบบัวขโมยโกศที่พัทลุง ล่าสุดพบก่อเหตุที่วัดควนปิยราม หรือวัดโพธิ์ ท้องที่ ม.6 ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน ด้าน ตร.เผยไม่ได้นิ่งนอนใจกำลังเร่งหาหลักฐานเพื่อติดตามคนร้าย
วันนี้ (6 ต.ค.) ป่าช้าหลายวัดในพื้นที่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง ถูกคนร้ายใช้เวลาในยามค่ำคืนตระเวนทุบบัวที่เก็บกระดู เพื่อขโมยโกศของผู้เสียชีวิตนำไปขาย สร้างความเดือดร้อนต่อเนื่อง โดยเฉพาะที่วัดควนปิยราม หรือวัดโพธิ์ ท้องที่ ม.6 ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน หนึ่งในอีกหลายวัดที่คนร้ายเข้ามาทุบบัวที่เก็บกระดูกผู้ตาย ก่อนขโมยโกศหายไป
พบว่าบางบัวที่ใส่กระดูกเหลือเป็นช่องโหว่ ไร้กระดูกผู้เสียชีวิต ทำให้ญาติผู้ล่วงลับหลายคนเศร้าใจไปตามกัน ซึ่งญาติผู้ที่เสียชีวิตกล่าวว่า ใน 1 เดือน โกศกระดูกหายไปแล้ว 2 ครั้ง ล่าสุดเมื่อ 2 วันที่ผ่านมา โดยไม่ทราบว่าคนร้ายเป็นใครเนื่องจากเข้ามาขโมยในช่วงกลางคืน โดยคนทั่วไปเข้าไปในป่าช้ากลางคืนไม่มีใครกล้าเข้าไปเพราะกลัวผี แต่โจรที่เข้ามาขโมยไม่กลัวเลย โดยบัวของตนเก็บกระดูกพ่อตา แม่ยาย พ่อแม่ และเมีย ซึ่งโกศหายไปพร้อมกระดูกทั้งหมด เหลือแต่บัวว่างเปล่า ต่อไปเวลาทำบุญบัวคงจะไม่มีอะไรให้หลงเหลือในความทรงจำแล้ว
ด้าน พ.ต.อ.ทวีศักดิ์ ขำผุด ผกก.ปากพะยูน จ.พัทลุง กล่าวว่า ก่อนหน้านี้กรณีคนร้ายขโมยโกศในป่าช้า มีการแจ้งความร้องทุกข์ไว้ที่ สภ. โดยคนร้ายเข้าขโมยโกศใน 2 ป่าช้า คือที่ป่าช้าวัดดอนประดู่กับป่าช้าวัดตก สามารถขโมยโกศไปจำนวน 35 ชิ้น พร้อมกับเถ้ากระดูกคนตาย หลังรับแจ้งเหตุก็ได้ให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่หาเบาะแสคนร้าย แต่จนถึงวันนี้ยังไม่ได้ตัว และมาเกิดซ้ำที่วัดควนปิยะรามอีก ทางตำรวจก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ กำลังเร่งหาหลักฐานเพื่อติดตามคนร้าย พร้อมทั้งร้านค้าที่รับชื้อของโจรมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
“และขอย้ำร้านค้าของเก่าใดที่รับซื้อโกศหรือทราบว่าโกศที่คนร้ายมาขายเป็นโกศที่มีร่องรอยกระดูกขี้เถ้า ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ทราบเพื่อที่จะติดตามคนขโมยได้ในเร็ววันเพื่อความสบายใจของลูกหลานผู้เสียชีวิต” ผกก.ปากพะยูน กล่าว