ผัวเมียซึ้งใจ! ตร.ทางหลวงสงขลาทำเซอร์ไพรส์ช่วยตามหาเบาะแสรถบรรทุกที่ชนแล้วหนี

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ – ผัวเมียซึ้งใจตำรวจทางหลวงสงขลาทำเซอร์ไพรส์ช่วยตามหาเบาะแสรถบรรทุกหัวลากที่ชนรถเก๋งแล้วหนี จนรู้ข้อมูลรถและคนขับ เข้าขอบคุณพร้อมเตรียมดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
วันนี้ (6 ต.ค.) ที่สงขลา ย้อนหลังกลับไปเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ที่ผ่านมา มีอุบัติเหตุรถบรรทุกหัวลาก เฉี่ยวชนรถเก๋ง บนถนนลพบุรีราเมศวร์ ตรงทางเบี่ยงลงสะพานคู่ หมู่11 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา ทำให้รถเก๋งวีออส สีขาว กระเด็นตกไปอยู่ในคูกลางถนน พังเสียหาย และทำให้คนขับซึ่งเป็นผู้หญิงชื่อ น.ส.อัยชา เจ๊ะเต๊ะ ที่ขับมาคนเดียวบาดเจ็บถึงขั้นต้องส่งโรงพยาบาล ส่วนรถบรรทุกหัวลากคันนี้รู้แค่เพียงว่าเป็นสีขาวแต่ไม่ทราบหมายเลขทะเบียนได้หลบหนีไป โดยไม่ยอมจอดลงมาดูดำดูดีว่าคนในรถจะเป็นยังไง หรือรับผิดชอบอะไรเลย
เหตุการณ์นี้ทางเจ้าของรถต้องประกาศตามหาเบาะแสรถบรรทุกหัวลากคันนี้ผ่านทางสื่อโซเชียลเพื่อช่วยหาเบาะแส เพราะมีเพียงภาพกล้องวงจรปิดระยะไกลตอนเกิดเหตุเพียงอย่างเดียว ทำให้เป็นเรื่องยากที่จะตามหารถบรรทุกคันนี้
ล่าสุด ทางสถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 7 โดย พ.ต.ท.วริศร มัจฉา สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจทางหลวง 3 ได้ทำเซอร์ไพรส์หลังจากที่เห็นข่าวผ่านทางสื่อออนไลน์ จึงรีบให้ความช่วยเหลือทันที โดยสั่งการให้ ร.ต.อ.ปุณณรัตน์ มุสิกรักษ์ รองสารวัตรสถานีตำรวจทางหลวง 3 ช่วยตามหาเบาะรถบรรทุกหัวลากคันนี้ จากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่ผ่านจุดเกิดเหตุ
ในที่สุดจากการไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดก็พบรถบรรทุกคันนี้ และตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดว่าเป็นรถทะเบียนอะไร เป็นของบริษัทไหน อยู่ที่ไหนและใครเป็นคนขับ และประสานให้ น.ส.อัยชา มาพบเพื่อที่จะแจ้งรายละเอียดของรถให้ทราบทั้งหมด โดย น.ส.อัยชา เดินทางมาพร้อมกับสามีและญาติ ต่างดีใจมากที่ได้รับการช่วยเหลือจากตำรวจทางหลวงสงขลาจนทราบรายละเอียดรถบรรทุกคันนี้ทั้งหมด ทั้งที่ก่อนหน้านี้แทบจะหมดหวังเพราะถ้าตามเองยากมากแทบไม่มีเวลาเพราะต้องทำงานด้วย
พร้อมกับขอบคุณ พ.ต.ท.วริศร มัจฉา สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจทางหลวง3ฯ และร.ต.อ.ปุณณรัตน์ มุสิกรักษ์ รองสารวัตรสอบสวน3ฯ ที่ให้การช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว และหลังจากนี้ก็จะนำข้อมูลรถบรรทุกหัวลากที่ชนส่งให้กับพนักงานสอบสวน สภ.บางกล่ำ เพื่อดำเนินการทางคดีเรียกตัวมาเจรจาเรื่องค่าเสียหาย และยืนยันจะดำเนินคดีจนถึงที่สุดเพราะว่าชนแล้วหนี และโชคดีที่วันนั้นแค่บาดเจ็บไม่เป็นอะไรมากไปกว่านี้