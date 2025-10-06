ห้างบิ๊กซีสุไหงโก-ลกปิด 1 วัน และปรับเวลาเปิดปิด 12.00 - 20.30 น. พร้อมเข้มงวดมาตรการดูแลความปลอดภัย

นราธิวาส - ห้างบิ๊กซี สาขาสุไหงโก-ลก งดให้บริการลูกค้าชั่วคราว 1 วัน เตรียมจัดมาตรการดูแลความปลอดภัยให้เข้มงวดขึ้น รวมถึงปรับเวลาเปิดปิดเป็น 12.00 - 20.30 น.
วันนี้ (6 ต.ค.) บรรยากาศที่ห้างบิ๊กซี สาขาสุไหงโก-ลก หลังเกิดเหตุกลุ่มคนร้ายอาวุธครบมือบุกปล้นร้านทองเยาวราชกรุงเทพ ภายในห้างบิ๊กซี สาขาสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ซึ่งเหตุเกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำวานนี้ (5 ต.ค.) ล่าสุด ทางห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาสุไหงโก-ลก งดให้บริการลูกค้าชั่วคราว 1 วัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบและรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติม พร้อมสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้น อีกทั้งเพื่อจัดมาตราการดูแลความปลอดภัยให้เข้มงวดขึ้น รวมถึงปรับเวลาเปิดปิดในการให้บริการ เบื้องต้นกำหนดเปิดให้บริการในเวลา 12.00 - 20.30 น. เริ่มเปิดตามปกติในวันที่ 7 ต.ค. 68 นี้
สำหรับรถจักรยานยนต์และรถยนต์ที่จอดทิ้งไว้ภายในบิ๊กซีตั้งแต่เมื่อคืนนี้ วันนี้หลังเที่ยงเจ้าหน้าที่แจ้งให้เดินทางไปรับรถจักรยานยนต์และรถยนต์ได้
ด้านกลุ่มลูกค้า ซึ่งอยู่ในที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้ (ขอสงวนนาม ) เปิดเผยว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความตกใจให้กับตนเองและครอบครัวมาก ขณะที่เกิดเหตุตนกับแฟนซึ่งกำลังมีกำหนดจะแต่งงานเร็ว ๆ นี้ ไปซื้อของสดเพื่อนำไปให้ครอบครัว ทันทีที่เกิดเหตุทุกคนต่างวิ่งไม่คิดชีวิต โดยมีพนักงานห้างบิ๊กซีนำทางไปโกดังด้านหลัง แต่ตนกับแฟนตัดสินใจกระโดดข้ามกำแพงออกมาเพื่อให้แน่ใจว่าปลอดภัย ทั้งที่กำแพงสูงเกือบ 1.5 เมตร ทันทีที่ออกมาได้ก็ขอความช่วยเหลือชาวบ้านบริเวณด้านหลังบิ๊กซี ซึ่งมีลุงกับป้าได้ช่วยไว้ รอจนกว่ามีญาติมารับ