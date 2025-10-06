แฉอีกระลอก! เสียงคนเกาะพะงันตอน 2 ธุรกิจอิสราเอล บนเกาะพะงัน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - สื่อเถื่อน แฉอีก เสียงคนเกาะพะงัน 2 สะท้อนความจริง ธุรกิจอิสราเอล บนเกาะพะงัน ที่เข้ามาตั้งถิ่นฐาน ในพื้นที่ ทำทุกวิถีทาง ในการยึดครองเพื่ออยู่อาศัยถาวร พบ สนามฟุตบอลสำหรับเด็กอิสราเอล กว่า 200 ชีวิต
จากกรณี สื่อเถื่อนเผยข้อความจาก “Kaii Kpg” ตัวแทนเสียงชาวเกาะพะงัน เรียกร้องให้สังคมและหน่วยงานรัฐตระหนักถึงปัญหานักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวอิสราเอลที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานจำนวนมาก กว้านซื้อที่ดิน-ตัดไม้สร้างสิ่งปลูกสร้างโดยมิชอบ จนกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม พร้อมตั้งคำถาม "ถึงเวลาหรือยังที่เราต้องลุกขึ้นมาปกป้องเกาะพะงันจากการถูกกลืนชาติ"
จนมีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่ อยากให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมระบุว่าถึงเวลาแล้วยังที่ ต้องลุกขึ้นมาปกป้องเกาะแห่งนี้จากการถูกกลืนแผ่นดิน เพราะขณะนี้ เกาะพะงัน ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่มีชาติใดชาติหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชาวอิสราเอล ที่ได้เข้ามาตั้งรกรากอยู่บนเกาะของเรานับหลายร้อยครอบครัว หลายพันคน แบบที่เรียกได้ว่าแทบจะยึดครอง ใช้นอมินีซื้อที่ติดทะเล ซื้อภูเขาเป็นลูกๆ ตัดต้นไม้ ติดสินบนเจ้าหน้าที่ ก่อสร้างผิดกฎหมาย ขายคนชนชาติเดียวกันเอง ทำลายป่าหลายสิบไร่ติดกับอุทยานแห่งชาติ เพื่อสร้างลานปาร์ตี้การยึดครองพื้นที่เกาะพะงัน จ. สุราษฎร์ธานี
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทหารก่อนออกศึก และ ทหารผ่านศึก ได้ใช้เกาะพะงันเป็นที่เข้ามาปลดปล่อย ก่อนออกไปสงครามได้เงินมาก้อนหนึ่งก็มาใช้ชีวิตสุดเหวี่ยงที่นี่ ทหารผ่านศึกที่ผ่านสงครามมาก็มีศูนย์เยียวยาจิตใจที่นี่ นี่ยังไม่รวมไปถึง พฤติกรรมที่ไม่เป็นที่ยอมรับของคนไทย และนานาชาติ เช่น ขี้โวยวาย หาเรื่องตุกติกไม่จ่ายเงินในหลายๆ ครั้ง, ตลอดไปจนกระทั่งไม่มีการเคารพกฎของการอยู่ร่วมกัน เราเห็นได้อย่างชัดเจน
ในบ้านศรีธนูได้กลายเป็น Tel Aviv ย่อมๆ มี Chabad ศูนย์การชุมชนวัดยิว ที่ทำเป็นกระบวนการมาแจกอาหาร และทำพิธีสำหรับยิวโดยเฉพาะ ซึ่งแหล่งนี้ได้เป็นศูนย์กลางของชุมชนชาวยิวที่ย้ายมาใหม่ รวมไปถึงบริษัททัวร์ ที่ตั้งมาเพื่อพาคนอิสราเอลใหม่ๆ เข้ามาที่เกาะโดยเฉพาะ รวมไปถึงการช่วยเหลือในการโยกย้ายเข้ามาในเกาะพะงัน โรงเรียนนานาชาติที่เป็นของคนอิสราเอลกันเอง มีนักเรียนกว่า 90% เป็นชาวอิสราเอล
ในปัจจุบันปัญหานี้ได้เกิดขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่หินกอง-ศรีธนู-โฉลกหลำ และไม่มีทีท่าที่จะชะลอลงแต่อย่างใด ในขณะนี้ที่การเมืองโลกรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ นักท่องเที่ยวจากชาติอื่นๆ หลายๆ ชาติ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุโรป) ได้เริ่มที่จะย้ายออกจากเกาะพะงัน และไม่มาท่องเที่ยวที่เกาะพะงันอีกต่อไป จากเหตุผลดังกล่าว และจะเป็นผลเสียอันใหญ่ยิ่งสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยวในเกาะพะงัน
อย่างไรก็ตาม หลังจากที่สื่อเถื่อนได้นำเสนอข้อมูลไปก่อนหน้านนี้ สื่อเถื่อนได้นำเสนอข้อมูลเพิ่มเติม โดยระบุว่า เสียงคนเกาะพะงัน 2 ล่าสุดคนเกาะพะงันให้ข้อมูลเพิ่มเพิ่มเติม ว่า “นอกจากศรีธนู ก็จะมีสนามฟุตบอลบ้านในสวนติดกับปางช้าง ทางไปน้ำตกแพง 95%เป็นชาวอิสราเอล เจ้าของเป็นชาวอิสราเอล มีเด็กอิสราเอล 200 คน คิดว่ามีครอบครัวอิสราเอลกี่ครอบครัวที่มาปักหลักในเกาะพะงัน แทบจะเป็นชุมชนนึง
รวมถึงการทำกิจกรรมเป็นภาษาฮิบรู(อิสราเอลแบบชัดเจน) รวมถึงศูนย์เด็กเล็กบนเกาะพะงันอีก ราชการควรตรวจสอบและผลักดันกลับประเทศ เสน่ห์ของเกาะหมดไปเรื่อยๆ
แน่นอนว่าทำให้ต่างชาติอื่นๆที่มีคุณภาพเทียบกับเมื่อก่อนลดลงไปเรื่อยๆ และเศรษฐกิจแย่ เพราะ อิสราเอลก็จะอุดหนุนกันเองขายที่ดินกันเอง
อิสราเอลที่มีกิจการรถเช่าอีกด้วยที่เคยเป็นข่าวผิดกฎหมาย อิสราเอลพวกนี้ภาษีก็ไม่จ่าย ประกันสังคมก็ไม่จ่าย เห็นแล้วน่าเสียดายพื้นที่ท่องเที่ยวไทย อ.ปาย สมุย พะงัน เสน่ห์ที่เคยมี”
