พบแล้ว กระบะ 2 คันปล้นทอง 35 ล้านกลางบิ๊กซีสุไหงโก-ลก จอดทิ้งในสวนปาล์ม คาดคนร้ายหลบหนีเข้ามาเลเซีย

นราธิวาส – คืบหน้าคดีปล้นร้านทองกลางห้างบิ๊กซีสุไหงโก-ลก ฝ่ายความมั่นคงยืนยันกลุ่มคนร้ายเกือบ 20 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่มทำหน้าที่ปล้นรถ วางระเบิด และปล้นทองกว่า 600 บาท มูลค่ากว่า 35 ล้าน ก่อนข้ามแดนหลบหนีเข้ามาเลเซีย ล่าสุดพบรถยนต์ 2 คันที่ใช้ก่อเหตุ จอดทิ้งกลางสวนปาล์ม อ.แว้ง
วันนี้ (6 ต.ค.) พล.ต.ต.ชุมพล ศักดิ์สุรีย์มงคล ผบก.สส..จชต., พ.ต.อ.ดิเรก โฉมยงค์ รอง ผบก.ภ.จว.นราธิวาส, พ.ต.อ..นิยม สุวรรณคง ผกก.สส.ภ.จว.นราธิวาส, พ.ต.อ.เจษฎาวิทย์ อินทร์ประพันธ์ ผกก..สภ.สุไหงโก-ลก เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด นปพ.กองกำกับการตำรวจภูธร จ.นราธิวาส เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน จ.นราธิวาส และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมเดินทางมายังห้างบิ๊กซี สาขาสุไหงโก-ลก เพื่อติดตามความคืบหน้าเหตุคนร้ายแต่งกายชุดดำพร้อมอาวุธปืนครบมือ บุกปล้นทองรูปพรรณร้านทองเยาวราชกรุงเทพ ซึ่งตั้งอยู่ภายในห้างบิ๊กซี เหตุเกิดเมื่อเวลา 18.30 น.ของวันที่ 5 ต.ค.68 ที่ผ่านมา ซึ่งคนร้ายได้ใช้อาวุธปืนยิง ส.อ.บุริศวร์ ระดาชัย นายสิบอาวุธเบาชุดรบพิเศษที่ 408 ได้รับบาดเจ็บ ก่อนคนร้ายจะหลบหนีไป
เมื่อมาถึงได้เรียก รปภ.ของห้างบิ๊กซีทั้งหมดที่เข้าเวรปฏิบัติหน้าที่ในช่วงกะคนร้ายก่อเหตุ เพื่อสอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ก่อนที่จะเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุร้านทอง โดยเจ้าหน้าที่ได้เก็บรวบรวมลายนิ้วมือแฝงของกลุ่มคนร้าย ที่ติดบริเวณตู้กระจกของตู้โชว์ทองรูปพรรณ รวมทั้งได้เก็บรวบรวมกล้องวจรปิดที่ติดตั้งไว้บริเวณที่ต่าง ๆ ภายในห้างบิ๊กซี
โดยในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ทราบจาก น.ส.อรุณ สุทธิสถิตย์ ผู้จัดการภาคร้านทองเยาวราชกรุงเทพว่า ทองรูปพรรณที่ตู้โชว์ไว้ในร้านเบื้องต้นมีประมาณ 800 บาท ซึ่งคาดว่าคนร้ายปล้นไปได้ประมาณ 600 บาท มูลค่า 35,670,000 บาท ซึ่งจะมีการตรวจสอบบัญชีควบคุมอีกครั้งหนึ่งว่าทอรูปพรรณคนร้ายได้ไปทั้งหมดกี่บาท
ด้าน พล.ต.ต.ชุมพล ผบก.สส.จชต. คาดการณ์ว่ากลุ่มคนร้ายทั้งหมดได้มีการประชุมวางแผนไว้เป็นอย่างดี โดยประเมินว่าคนร้ายได้แยกกันทำงานออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1. ทำหน้าที่ปล้นรถยนต์กระบะของชาวบ้าน 2 คัน มาใช้ก่อเหตุ มีจำนวน 5 คน กลุ่มที่ 2. ทำหน้าที่บุกปล้นทองที่ห้างบิ๊กซี ดูจากกล้อวงจรปิดมีจำนวน 10 คน ส่วนกลุ่มที่ 3. ทำหน้าที่วางระเบิด มีจำนวนประมาณ 5 คน ซึ่งปฏิบัติการณ์อุกอาจของกลุ่มคนร้ายในครั้งนี้คาดว่ามีจำนวน 19-20 คน ส่วนกลุ่มคนร้ายที่ทำหน้าที่บุกปล้นทองคาดว่าจะหลบหนีไปเส้นทางสายสากอ- แว้ง ที่สามารถอาศัยช่องทางธรรมชาติหลบหนีไปกบดานในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งไว้ตามเส้นทางดังกล่าวในการแกะรอย
นอกจากนี้จากการตระเวนตรวจสอบเสียงระเบิดที่ดังขึ้น 2 ครั้ง ในขณะที่กลุ่มคนร้ายหลบหนีนั้น พบเสียงระเบิดลูกที่ 1 คนร้ายลอบวางระเบิดเสาไฟฟ้าส่องสว่างที่ติดตั้งไว้บริเวณเกาะกลางถนน เส้นทางสุไหงโก-ลก - สุไหงงปาดี ช่วงบริเวณบ้านโคกสยา ม.5 ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี ซึ่งห่างจากห้างบิ๊กซี ประมาณ 4 -5 กม. โดยเสาไฟฟ้าโค่นล้มขวางถนน ส่วนเสียงระเบิดลูกที่ 2 เกิดขึ้นที่ซอยชุมชนโต๊ะลือเบ ซอย 6 โดยคนร้ายนำระเบิดไปวางไว้ที่เสาปูนซิเมนต์กั้นทางรถไฟ ทำให้เสาปูนซิเมนต์ได้รับความเสียหาย 1 ต้น ซึ่งจุดนี้ห่างจากห้างบิ๊กซี ประมาณ 1 กม. แต่ถึงอย่าไรก็ตามยังตรวจสอบพบรถยนต์ของชาวบ้านถูกตะปูเรือใบจำนวนหลายคัน จอดห่างจากห้างบิ๊กซี ประมาณ 300 เมตร เพื่อรอให้ช่างมาซ่อมบำรุงความเสียหายให้กลับคืนมาใช้ตามปกติ
และล่าสุด ได้รับแจ้งจากร้อย ปชด.ที่ 4 พบรถยนต์ต้องสงสัยจำนวน 2 คัน ที่คนร้ายใช้ก่อเหตุปล้นร้านทองในห้างบิ๊กซี คือ รถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้า รุ่นวีโก้ ทะเบียน บท 7187 ปัตตานี และรถยนต์กระบะยี่ห้ออีซูซุ รุ่นดีแม๊ก ทะเบียน บค 6521 นราธิวาส ซึ่งจอดทิ้งไว้ที่ภายในสวนปาล์มบ้านตอออ ม.1 ต.กายูคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาส ซึ่งเจ้าหน้าที่จะขอสนับสนุนชุดอีโอดี และเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน มาทำการตรวจสอบว่าคนร้ายได้วางแผนลอบวางระเบิดทิ้งไว้ภายในรถยนต์กระบะทั้ง 2 คันหรือไม่ ก่อนที่จะมีการตรวจสอบคราบลายนิ้วมือแฝงที่ติดไว้ตามบริเวณต่าง ๆ ของรถยนต์กระบะทั้ง 2 คัน