“อ่าวมาหยา” ให้นักท่องเที่ยวได้ยลโฉมความสวยแล้ว หลังปิดชั่วคราวในช่วงมรสุม

กระบี่ – “อ่าวมาหยา” แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของ จ.กระบี่ กลับมาเปิด เสิร์ฟความสวยงาม ของทะเล ให้นักท่องเที่ยวได้ยลโฉม ซีซั่นใหม่ นี้แล้ว เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจความพร้อม สร้างความมั่นใจ ปลอดภัย สะอาด สะดวก สวยงาม
อ่าวมาหยา จ.กระบี่ แหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก กลับมาเปิด ให้นักท่องเที่ยวเข้าชมอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา หลังจากมีการปิดชั่วคราวในช่วงฤดูมรสุม ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 2568 เพื่อฟื้นฟูทรัพยากร ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ จะได้กลับมาสัมผัสความงดงามของท้องทะเลอันดามันอีกครั้ง ท่ามกลางบรรยากาศที่อุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
โดย นายศิริวัฒน์ แสงฉวี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา–หมู่เกาะพีพี จ.กระบี่ พร้อมด้วยนายลัญจกร สุขสวัสดิ์ นายเฉลิมชัย เกิดผล และนางสาวสุภานี กลมเกลี้ยง ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และตรวจสอบความพร้อมของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยว ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ พพ.5 (อ่าวมาหยา) โดยมีนายชัยยุทธ วิเชียรบุตร หัวหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ พพ.5 (อ่าวมาหยา) นำตรวจพื้นที่
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยว และเพื่อให้มั่นใจว่าพื้นที่อ่าวมาหยามีความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียงพอ สะอาด และได้มาตรฐาน โดยอุทยานฯ มุ่งเน้นการบริหารจัดการพื้นที่ท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุลระหว่างการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการคงไว้ซึ่งความงดงามของธรรมชาติ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีและปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว