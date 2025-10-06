xs
ต้องไม่พลาด “อธิการ์เด้น แคมป์ปิ้ง” จุดชมวิวสุดปัง กลางคืนดูดาว เช้าดูพระอาทิต์ขึ้นพร้อมทะเลหมอก เย็นชมอาทิตย์ตก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



พังงา-ท่องเที่ยวเทรนด์แคมป์ปิ้งมาแรง “อธิการ์เด้น แคมป์ปิ้ง” จุดชมวิวสุดปัง กลางคืนดูดาว เช้าชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกแบบ360 องศา จุดหมายของนักท่องเที่ยวคนไทย -ต่างชาติ แห่จองแน่น


สำหรับการท่องเที่ยวช่วงหน้าฝนในพื้นที่จังหวัดพังงา พบว่าแหล่งท่องเที่ยวแนวแคมป์ปิ้ง กำลังเป็นแห่งท่องเที่ยวที่มาแรง นักท่องเที่ยวคนไทย - ต่างชาติต่างชื่นสอบ เนื่องจากเป็นการท่องเที่ยวที่ได้สัมผัสกับธรรมชาติจริงๆ โดยในพื้นที่ จ.พังงา มีแหล่งท่องเที่ยวแนวแคมป์ปิ้งหลายแห่ง


วันนี้ขอแนะนำ “อธิการ์เด้น แคมป์ปิ้ง” บ้านเชี่ยวหลอด ม.5 ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา เป็นที่พักแนวแคมป์ปิ้ง พร้อมจุดชมวิวสุดว้าว คนที่มาพักที่นี่จะได้ชมทั้งพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตก พลาดไม่ได้กับการดูดวงดาวในยามค่ำคืน และทะเลหมอกยามเช้าในแบบ360องศา ซึ่งได้รับเสียงตอบรับจากนักท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง แวะเวียนหลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยว โดยเฉพาะช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดยาวเทศกาล


สำหรับ อธิการ์เด้น แคมป์ปิ้งนั้นเจ้าของได้ปรับพื้นที่กว่า50 ไร่ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นสวนยางพาราเก่า บนเนินเขา ให้กลายเป็นจุดชมวิวแบบ360องศา พร้อมจุดกางเต้นท์และลานกิจกรรม ส่วนพื้นที่ด้านล่างเป็นสวนปาล์มน้ำมัน ได้ทำเป็นคาเฟ่เล็กๆ และที่พักที่เป็นเต้นท์สุดหรูในรูปแบบต่างๆพร้อมจุดถ่ายรูปเช็คอินเก๋ๆ มีพันธุ์ไม้ด่างหลายสายพันธุ์ ไว้ให้ชมความสวยงามแถมมีลำห้วยสายเล็กๆไหลผ่านอีกด้วย


ซึ่งเมื่อได้สัมผัสกับบรรยากาศช่วงกลางคืนที่มีอากาศเย็นสบาย ได้ล้อมวงปิ้งหมูกระทะทานกัน คลอกับเสียงเพลงเบาๆและเสียงจิ้งหรีด หริ่ง เรไร ช่างได้บรรยากาศแบบเข้าถึงธรรมชาติอย่างแท้จริง ตื่นเช้าก็ขึ้นไปจุดชมวิวชมแสงแรกและพระอาทิตย์ขึ้น ที่บางวันมาพร้อมกับทะเลหมอก ในแบบ360 องศา ทำให้ได้บรรยากาศแบบภาคเหนือโดยที่ไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงภาคเหนือ


อย่างไรก็ตาม อธิการ์เด้น แคมป์ปิ้ง เป็นแคมป์ปิ้งที่ได้รับเสียงตอบรับจากนักท่องเที่ยวสายแคมป์ปิ้งเป็นมาก จนได้รับรางวัล“เขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืด (Dark Sky)”จากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติในประเภทเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในพื้นที่ส่วนบุคคล (Dark Sky Properties)ประจำปี 2567 ซึ่งเป็นเครื่องหมายการันตี ให้ผู้ที่สนใจดาราศาสตร์ ชื่นชอบการดูดาว และนักท่องเที่ยวทั่วไป ให้ได้รับความสุขท่ามกลางธรรมชาติสัมผัสความสวยงามของท้องฟ้าประเทศไทย เรียนรู้ระบบสุริยะจักรวาล ชมปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ครั้งสำคัญ หรือชมความสวยงามของกลุ่มดาวจักรราศีและดวงดาวต่างๆ ที่ปรากฏในท้องฟ้าแต่ละเดือน


“จิรารัตน์ วุฒิการ” เจ้าของสวนอธิการ์เด้นแคมป์ปิ้ง เปิดเผยว่า ตนเองทำธุรกิจสำนักงานบัญชีอยู่ในตัวเมืองพังงา ได้ซื้อที่ดินสวนยางพาราเก่าและสวนปาล์มน้ำมันแปลงนี้เนื้อที่กว่า50ไร่ เพื่อมาปรับพื้นที่ทำสวนผลไม้ หลังจากปรับพื้นที่แล้วก็ได้พบกับวิวแบบ360องศา และ บรรยากาศที่เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวในแนวแคมป์ปิ้งเป็นอย่างมาก ซึ่งตนเองและครอบครัวชื่นชอบการท่องเที่ยวในแนวแคมป์ปิ้งผจญภัย ในช่วงโควิด 19 ตนเองไม่ได้ออกไปเที่ยวไหน จึงได้เริ่มทดลองพาครอบครอบครัว ญาติ และเพื่อนฝูงมากางเต้นท์ ซึ่งทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า น่าจะเปิดให้บริการให้นักท่องเที่ยวมาเทียวชมพักผ่อน


จึงเปิดให้บริการที่พักแบบเต้นท์หลากหลายรูปแบบพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกแนว Glamping พร้อมกับคาเฟ่เล็กๆและสร้างจุดถ่ายรูปเช็คอินสวยๆ โดยใช้พนักงานบริการที่เป็นชาวบ้านในพื้นที่ ซึ่งเปิดให้บริการทุกวัน





