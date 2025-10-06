ประกาศติดตาม 2 กระบะต้องสงสัย โยงเหตุปล้นทองภายในห้างบิ๊กซี สุไหงโก-ลก นราธิวาส

นราธิวาส - ฝ่ายความมั่นคงประกาศติดตามรถกระบะ 2 คันที่ถูกกลุ่มโจรชุดดำพร้อมอาวุธครบมือปล้นไปจากบ้านพักใน อ.สุไหงปาดี คาดเป็นรถที่ใช้ก่อเหตุบุกปล้นร้านทองกลางห้างบิ๊กซี สุไหงโก-ลก เร่งสกัดทุกเส้นทาง
เมื่อเวลา 17.20 น.วันที่ 5 ตุลาคม 2568 กลุ่มคนร้ายไม่ต่ำกว่า 5 คน แต่งกายในชุดดำ พร้อมอาวุธปืนยาวครบมือ บุกเข้าปล้นทรัพย์ภายในบ้านพักของประชาชน ที่บ้านเลขที่ 277 หมู่ 4 ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส โดยกลุ่มคนร้ายได้ใช้ปืนข่มขู่เจ้าของบ้าน ก่อนลงมือปล้นรถกระบะไป 2 คัน ประกอบด้วย รถกระบะ Isuzu D-Max สีบรอนซ์เงิน หมายเลขทะเบียน กค 6521 นราธิวาส และ รถกระบะ TOYOTA VIGO สีเทา หมายเลขทะเบียน บท 7187 ปัตตานี
จากนั้น คนร้ายแบ่งเป็น 2 กลุ่มๆ หนึ่งขับรถยนต์ที่ปล้นออกไป คนร้ายอีก 5 คน ยังคงอยู่ในบ้านเพื่อควบคุมตัวเจ้าของรถไม่ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทันท่วงที จนกระทั่งเวลาประมาณ 18.30 น. กลุ่มคนร้ายที่ควบคุมตัวประกันจึงได้หลบหนีไป ผู้เสียหายจึงรีบเข้าแจ้งความต่อผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สุไหงปาดี
จากแนวทางการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง เชื่อมโยงว่ารถกระบะทั้งสองคันที่ถูกปล้นไปนั้น คือยานพาหนะที่กลุ่มคนร้ายใช้ในการก่อเหตุบุกปล้นร้านทอง "เยาวราชกรุงเทพ" ภายในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาสุไหงโก-ลก ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน
ขณะนี้ หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ประกาศแจ้งเตือนและสั่งการให้ทุกหน่วยในพื้นที่ ทั้งตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง ตั้งจุดตรวจจุดสกัดอย่างเข้มงวดในทุกเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะใช้หลบหนี พร้อมทั้งเผยแพร่ภาพและข้อมูลของรถยนต์ทั้งสองคันเพื่อขอความร่วมมือจากประชาชนในการช่วยกันสอดส่องและแจ้งเบาะแส โทร.1341 หรือ 191 ตลอด 24 ชั่วโมง"