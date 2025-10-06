วงนี้ คนไทย – คนเขมร จับมือกันแน่น ลักลอบเล่นไก่ชน ชาวบ้านสุดทนแจ้งเจ้าหน้าที่บุกรวบ

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – วงนี้ ไทย -เขมร สามัคคี ฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ต นำกำลัง บุกรวบเชียนไก่ชน ได้ทั้งชาวเขมร-คนไทย รวม 9 คน หลังชาวบ้านร้องเรียนมีการรวมตัวกันเล่นพนันไก่ชนในพื้นที่ ต.เกาะแก้ว
ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ต ภายใต้อำนวยการ นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายกองเอกอดุลย์ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายธีระพงศ์ ช่วยชู ปลัดจังหวัดภูเก็ต ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ต นำโดย นายอัครา สุวัตถิกุล ป้องกันจังหวัดภูเก็ต นายธงไชย รัตนเดช ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย สมาชิก อส.สมาชิกอส.ร้อยก.บร.อส.จ.จำนวน 15 นาย เข้าจับกุมเซียนพนังไก่ชน ได้ผู้ต้องหาจำนวน 9 คน มีทั้งชาวเขมร และ คนไทย ภายในแคมป์คนงานแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ตำบลเกาะแก้ว จ.ภูเก็ต
สำหรับการจับกุมในครั้งนี้ สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ชุดจับกุม ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ต (ชป.มณีคราม) ได้รับการร้องเรียนว่า แคมป์ที่พักแรงงานด้าวบริเวณ ม.4 ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต ได้มีการลักลอบเล่นการพนันชนไก่ มั่วสุมเสพยาเสพติด ส่งเสียงดังรบกวนชาวบ้านในพื้นที่ เกิดความเดือดร้อนรำคาญใจอย่างมาก จึงได้วางแผนเพื่อทำการตรวจสอบจับกุม เมื่อเข้าพื้นที่พบว่ามีการลักลอบเล่นการพนันไก่ชนกว่า 30 คน เเต่กลุ่มนักเล่นพนันไหวตัวทันจึงอาศัยความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปหลายราย เมื่อวันที่ 5 ต.ค.ที่ผ่านมา
เเต่ทั้งนี้สามารถจับกุมผู้ต้องหาชาย จำนวน 9 ราย ได้เเก่ ผู้ต้องหาสัญชาติไทยจำนวน 4 ราย ผู้ต้องหาสัญชาติเขมรจำนวน 5 ราย พร้อมด้วยของกลาง ไก่ชน จำนวน 2 ตัว เบาะสำหรับกั้นเป็นสังเวียนชนไก่จำนวน 1 ชุด นาฬิกาจับเวลาจำนวน 1 เรือน และ เงินสดจำนวน 1,160 บาท
ในเบื้องต้น แจ้งข้อกล่าวหา ผู้ต้องหา 1-9 ร่วมกันกับพวกที่หลบหนีลักลอบเล่นการพนัน (ชนไก่) พนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต ส่วนผู้ต้องหาที่ 1 ชาวไทย และ ผู้ต้องหาที่ 5-6 ชาวกัมพูชา แจ้งข้อหาเพิ่มเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย หลังจากนั้นได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมด้วยของกลางดังกล่าวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมือง ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป