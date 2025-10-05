(ชมคลิป) ตร.เร่งปูพรมล่า 8 คนร้ายบุกปล้นทองห้างดังสุไหงโก-ลก พบกวาดทองไปกว่า 100 บาท

นราธิวาส - ตำรวจเร่งแกะรอย 8 คนร้ายที่ร่วมบุกปล้นร้านทองในห้างบิ๊กซี สาขาสุไหงโก-ลก พบได้ทองรูปพรรณไปกว่า 100 บาท อีกทั้งพบมีการไปปล้นรถกระบะ 2 คันมาใช้ก่อเหตุด้วย
วันนี้ (5 ต.ค.) จากกรณีเหตุ 8 คนร้ายบุกปล้นทองจาก ร้านทองเยาวราชกรุงเทพ ภายในห้างบิ๊กซี สาขาสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส โดยมีการใช้อาวุธปืนก่อเหตุจี้ รปภ.พร้อมทำการตรวจยึดวิทยุสื่อสาร เพื่อกวาดเอาทองรูปพรรณไปจนเกือบหมด ก่อนวางตะปูเรือใบเพทาอจะหลบหนีไปยังเส้นทาง อ.สุไหงปาดี
ด้าน พ.ต.อ.เจษฎาวิทย์ อินทร์ประพันธ์ ผกก.สภ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส นำกำลังเข้าระงับเหตุแล้ว เบื้องต้นพบว่า คนร้ายได้ทองรูปพรรณไปกว่า 100 บาท ทั้งยังใช้อาวุธปืนยิง ส.อ.บุริศวร์ ระดาชัย ตำแหน่งนายสิบอาวุธเบา ชป.รพศ.408 ได้รับบาดเจ็บ 1 นาย นอกจากนี้คนร้ายยังได้วางวัตถุต้องสงสัยเป็นถังแก๊สที่บริเวณถนนหน้ายูเทิร์น พร้อมโปรยตะปูเรือใบบนถนน เพื่อสกัดกั้นการติดตามของเจ้าหน้าที่ ขณะที่เจ้าหน้าที่ได้มีการปิดถนนเส้นทางดังกล่าว เพื่อเคลียร์เส้นทางและเข้าช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ทหารที่ได้รับบาดเจ็บ โดยส่งตัวรักษาที่โรงพยาบาลสุไหโก-ลก อย่างเร่งด่วน
ต่อมา ได้เกิดเหตุระเบิดดังขึ้นที่บริเวณถนนมัสยิดแยกอรกานต์ ซึ่งห่าจากห้างบิ๊กซี สาขาสุไหงโก-ลก ประมาณ 500 เมตร และได้ยินเสียงดังคล้ายระเบิดบริเวณรางรถไฟหน้ามัสยิดโต๊ะลือแบ ในเบื้องต้นไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ
นอกจากนี้ ร.ท.พงศธร วงมาเกษ ผบ.ร้อย.ทพ.4801 ได้รับแจ้งจาก นายมะไซดี ดือเร๊ะ ผู้ใหญ่บ้านลูโบ๊ะบาตู ม.4 ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี ว่ามีชาวบ้านโดนคนร้ายจี้ชิงรถยนต์กระบะยี่ห้ออีซูซุ รุ่นดีแม๊ก ของ นายมะอูเซ็ง เจ๊ะมะ ที่บ้านพักในพื้นที่ ม.4 ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส และรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้า รุ่นวีโก้ ของ นายการี เตง ไปด้วย รวม 2 คัน คาดว่าเป็นรถยนต์ที่กลุ่มคนร้ายใช้ก่อเหตุปล้นร้านทองในครั้งนี้
อย่างไรก็ตาม หลังเกิดเหตุปล้นชิงทองภายในห้างบิ๊กซี และมีเสียงระเบิดดังขึ้นในพื้นที่สุไหงโก-ลกนั้น มีการประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนงดออกจากบ้านเพื่อความปลอดภัย ขณะที่เจ้าหน้าที่มีการกระจายกำลังคุมเข้มตามจุดต่างๆ อย่างเข้มงวด รวมถึงรถดับเพลิง รถพยาบาล ที่พร้อมปฎิบัติงานได้ทันทีหากเกิดเหตุความไม่สงบขึ้น