ด่วน! คนร้าย 8 คนบุกปล้นร้านทองกลางห้างบิ๊กซีสุไหงโก-ลก บาดเจ็บ 1 ราย

นราธิวาส - คนร้าย 8 คนบุกปล้นร้านทองกลางห้างบิ๊กซีสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส และได้ยิงปืนภายในห้างทำให้มีผู้บาดเจ็บ 1 ราย ทั้งยังได้วางตะปูเรือใบพร้อมวัตถุต้องสงสัย สกัดกั้นการติดตามของเจ้าหน้าที่
วันนี้ (5 ต.ค.) เมื่อเวลา 18.30 น. เกิดเหตุคนร้ายจำนวน 8 คน พร้อมอาวุธครบมือ บุกปล้นร้านทอง เยาวราชกรุงเทพ ภายในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ขณะเกิดเหตุยังมีประชาชนและพนักงานจำนวนมากอยู่ภายในห้าง สร้างความแตกตื่นและโกลาหลทั่วบริเวณ โดยคนร้ายได้กวาดทองคำจำนวนหนึ่งก่อนหลบหนีออกจากพื้นที่ไปอย่างรวดเร็ว
โดยระหว่างเกิดเหตุได้มีการใช้อาวุธปืนยิงภายในห้าง เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ 1 นาย ทราบชื่อคือ ส.อ.บุริศวร์ ระดาชัย ตำแหน่งนายสิบอาวุธเบา ชุดปฏิบัติการ รพศ.408 ซึ่งขณะเกิดเหตุกำลังซื้อสิ่งของเพื่อปรับปรุงฐานปฏิบัติการภายในห้างดังกล่าว ถูกยิงได้รับบาดเจ็บและถูกนำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่พบว่าคนร้ายได้มีการวางตะปูเรือใบและวัตถุต้องสงสัยคล้ายถังแก๊ส บริเวณยูเทิร์นหน้าห้างบิ๊กซี ถนนบ้านโต๊ะลือเบ เพื่อสกัดกั้นการติดตามของเจ้าหน้าที่ ซึ่งจากภาพกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกได้ว่าคนร้ายใช้รถกระบะสีขาวเป็นพาหนะในการก่อเหตุและหลบหนี
ขณะนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สุไหงโก-ลก ได้ปิดกั้นพื้นที่โดยรอบ พร้อมประสานหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD) เข้าตรวจสอบวัตถุต้องสงสัย และเร่งติดตามไล่ล่ากลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุ
ขณะเดียวกันหลังคนร้ายหลบหนีมีเสียงระเบิดดังขึ้น 2 จุด จุดแรกบริเวณจุดยูเทิร์นหน้าบิ๊กซีสุไหงโก—ลก และบริเวณจุดยูเทิร์นโรงไม้ โคกสยา ทางไปอำเภอสุไหงปาดี ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บ
ส่วนรายละเอียดความเสียหายและจำนวนทองคำที่ถูกปล้นไปนั้น อยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียด