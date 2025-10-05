ห้าวไม่ออก! ตามรวบทันควัน หนุ่มขับ รถจยย. ลงอุโมงค์เกาะแก้ว ไม่พอใจถูกเบียดแซง ปืนปลอมข่มขู่ คนขับแท็กซี่

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – ห้าวไม่ออก! ตามรวบทันควัน หนุ่มขับ รถจยย. ลงอุโมงค์เกาะแก้ว ไม่พอใจถูกเบียดแซง ขับปาดหน้าเรียกให้จอด ก่อนหยิบวัตถุคล้ายปืนมาถือข่มขู่ คนขับแท็กซี่ ผกก.สภ.เมืองภูเก็ต สั่งดำเนินคดีหนักทุกข้อหา แถมตรวจเจอฉี่ม่วง
จากกรณี วันนี้ (5 ต.ค.) คนขับรถแท็กซี่ รายหนึ่ง ร้องเรียนไปยังสือมวลชน ว่า เมื่อเวลา 11.50 น. ได้เกิดเหตุคนขับรถจักยานยนต์ ใช้วัตถุคลายอาวุธปปืน ออกมาข่มขู่ หลังมีการขับรถแซงกันในอุโมงค์เกาะแก้ว และเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดบนถนนเทพกระษัตรี ทางออกอุโมงค์เกาะแก้ว จ.ภูเก็ต หลังเกิดเหตุ ทาง พ.ต.อ.ชาตรี ชูแก้ว ผกก.สภ.เมืองภูเก็ต ได้สั่งการให้ พ.ต.ท.อรรถวัฒน์ สุวรรณรัตน์ รองผกก.สส.สภ.เมืองภูเก็ต และชุดสืบสวนสภ.เมืองภูเก็ต ติดตามตัวผู้ก่อเหตุ มาดำเนินคดีทันที
จนกระทั่ง เมื่อเวลา 15.30 น. วันนี้ (5 ต.ค.) พ.ต.ท.อรรถวัฒน์ สุวรรณรัตน์ รองผกก.สส.สภ.เมืองภูเก็ต และ ชุดสืบสวนสภ.เมืองภูเก็ต ได้เดินทางไปยัง ห้องเช่าซอยตาตัน ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต พบกับ นายพี อายุ 31 ปี ชาวกำแพงเพชร คนที่ปรากฏในคลิป และ ตรวจค้นภายในรถจยย. พบวัตถุคล้ายอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุซึ่งเป็นปืนของเล่น (SWITCH GUN) จากนั้นได้เชิญตัวมาสภ.เมืองภูเก็ต เพื่อสอบสวนขยายผล
ในเบื้องต้น นายพี บอกว่า ตนได้ก่อเกตุ เอาอาวุธปืนปลอมมาข่มขู่จริง เนื่องจากตนถูกคนขับรถแท๊กซี่ขั บเบียดรถจยย.ตน จึงทำให้ไม่พอใจ จึงเรียกให้จอดรถแช้วใช้ปืนปลอมข่มขู จากนั้นตนได้ไปส่งแฟนสาวทำงานต่อในพื้นที่อ.ถลาง ก่อนมาถูกจับได้ในที่สุด
อย่างไรก็ตาม ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้มีการตรวจปัสสาวะปรากฏว่า ผลเป็นบวก พร้อมแจ้งข้อหา ข่มขู่ผู้อื่นให้เกิดความกลัว ขับรถลงอุโมงค์ ใช้รถไม่ต่อภาษีประจำปี และ เสพยาเสพติดใหโทษประเภทที่ 1 โดยผิดกฎหมาย นำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองภูเก็ตดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป