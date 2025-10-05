ชาวนาทวีร้องผู้ว่าฯสงขลา ตรวจงานประเพณีลากพระปล่อยให้มีการเล่นพนัน

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ชาวนาทวีร้องผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ขอให้ตรวจสอบงานประเพณีลากพระ ปล่อยเยาวชนเล่นการพนันบิงโก ปาโป่ง ปาเป้า และเปิดเกินเวลา
วันนี้ (4 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในตลาดนาทวี ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา ว่า ในงานประเพณีลากพระ อ.นาทวี จ.สงขลา ซึ่งจัดที่สนามที่ว่าการอำเภอนาทวี จ.สงขลา ตั้งแต่วันที่ 1-9 ตุลาคม 2568 เจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองปล่อยให้ผู้จัดงานจัดให้มีการเล่นการพนันประเภทที่ 5 เช่น บิงโก ปาโป่ง ปาเป้า ฯลฯ โดยปล่อยให้เด็กนักเรียน - เยาวชน เข้าไปเล่นการพนันในงานดังกล่าว ซึ่งขัดกับนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และผู้บังคับการจังหวัดสงขลา ได้ทำการตรวจสอบว่าการที่ผู้จัดงานมีการเปิดให้มีการพนันประเภทที่ 5 และปล่อยให้มีเด็กและเยาวชนเข้าไปมั่วสุม มีความผิดหรือไม่ นอกจากนั้นประชาชนยังแจ้งให้ทราบอีกว่าในเขตเทศบาลตำบลนาทวี ยังมีบ่อนการพนันใหญ่แห่งหนึ่งเปิดถาวร หลังศูนย์ราชการของ อ.นาทวี ซึ่งเป็นบ่อนการพนันของคนมีสี จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.สงขลา ทำการตรวจสอบด้วย
สำหรับในพื้นที่ของ จ.สงขลา ซึ่งกำลังถึงประเพณีชักพระ ซึ่งตรงกับวันออกพรรษา หลายอำเภอมีการให้เอกชนจัดงานประเพณีลากพระ และผู้จัดงานถือโอกาสจัดให้มีการพนันประเภทที่ 5 เช่น บิงโก ปาโป่ง ปาเป้า และ โยนห่วง และอื่น ๆ ที่เป็นการมอมเมาเด็กและเยาวชน เพื่อให้งานมีความคึกคัก โดยที่ไม่รับผิดชอบ ปล่อยให้เด็กและเยาวชนกลายเป็นเหยื่อของการพนันดังกล่าว จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาตรวจสอบการจัดงาน โดยอาศัยเทศกาลลากพระซึ่งเป็นประเพณีสำคัญของชาวภาคใต้ในครั้งนี้