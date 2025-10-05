สุดว้าว! “เกาะพะลวย” สวรรค์กลางอ่าวไทย ร่วมสัมผัสธรรมชาติ ชมฝูงนกเงือกกว่า 500 ตัว โชว์ตัวให้เห็นทั้งวัน

สุราษฎร์ธานี - สุดว้าว! “เกาะพะลวย” สวรรค์กลางอ่าวไทย อีกหนึ่งความสุข ที่นักท่องเที่ยว สามารถสัมผัส เสน่ห์ของธรรมชาติ และพบกับฝูงนกเงือก กว่า 500 ตัว ที่มาหากินและโชว์ตัวให้เห็นตลอดทั้งวัน ก่อนที่จะบินออกจากเกาะยามพระอาทิตย์ตก
เกาะพะลวย ถือเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยว ที่สำคัญ ทางทะเล อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และไม่ควรพลาดที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว โดยเกาะพะลวย เป็นเกาะบริวารของเกาะสมุย อยู่ในพื้นที่ หมู่ 6 ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี การเดินทางไปเกาะดังกล่าวจะต้องเดินทางด้วยทางเรือเท่านั้น ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง จาก ท่าเรือเกาะสมุย หรือ จากท่าเรืออำเภอดอนสัก ประมาณ 20 กิโลเมตร
หากพูดถึงในเรื่องของธรรมชาติ พบว่าที่เกาะแห่งนี้ความสมบูรณ์ มาก มีความสมดุลของระบบนิเวศ ทำให้ เกาะพะลวย มีประชากรนกเงือก อาศัยอยู่จำนวนมาก และนกเงือกเหล่านี้ได้ ออกลูกออกหลาน ออกเหลน เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปัจจุบันนี้ มีประชากรนกเงือก มากกว่า 500 ตัว ถือว่าเป็นฝูงนกเงือกฝูงใหญ่
ซึ่งทุกๆวันช่วงเช้า ฝูงนกเงือก จะบินลงมาจากอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง มาหาอาหารบนเกาะพะลวยกิน ซึ่งนกเหล่านี้จะมีความคุ้นเคยกับชาวบ้านและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี จึงทำให้เกาะพะลวย กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์ ดึงดูดนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง
เพราะนอกจากจะได้ชมความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวแล้ว ยังได้ชมนกเงือกอย่างใกล้ชิดด้วย ซึ่งเกาะพะลวยนักท่องเที่ยว สามารถมาชมอาทิตย์ขึ้นในยามเช้า และชมอาทิตย์ตกในยามเย็น ได้อย่างสวยงาม หากสภาพอากาศเป็นใจท้องฟ้าโปร่ง จะได้ชมฝูงนกเงือกบินผ่าน ระหว่างนั่งชมอาทิตย์ขึ้นและตก
นายสุพจน์ พรหมเมศ เจ้าของร้านอาหาร “พะลวยนับเบอร์วันซีฟู้ดส์” บนเกาะพะลวยแห่งนี้ เปิดเผยว่า ปัจจุบันนี้ ระบบนิเวศน์ บนเกาะพะลวย มีการฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว มีนกเงือก หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “นกแก๊ก” ซึ่งเป็นประจำถิ่นบนเกาะพะลวย อาศัยหากินอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้นกเงือกเป็นตัวบ่งชี้ว่า พื้นเกาะพะลวย ยังมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ เป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติได้ประการหนึ่ง เนื่องจากนกเงือก จะอาศัยอยู่ในป่าหรือพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เท่านั้น
นายสุพจน์ ยังกล่าวอีกว่า ชาวบ้านบนเกาะพะลวย ได้ช่วยกันขับเคลื่อน ช่วยกันดูแล และประชาสัมพันธ์ไม่ให้ ประชาชน และนักท่องที่ยว ไปทำร้ายนก เพื่อให้ คน นกเงือก และ ธรรมชาติบนเกาะพะลวยอยู่ร่วมกันได้ เพราะเราต้องการผลักดันให้เกาะพะลวย เป็นแลนด์มาร์กสำคัญในการเดินทางมาเที่ยว รวมทั้งเป็นสัญลักษณ์ของการอนุรักษ์นกเงือก