หวิดสิ้นชื่อ คลื่นซัด คาดเป็น 2 พ่อลูกลงทะเล หาดกะหลิม จ.ภูเก็ต โชคดี ต่างชาติ - คนไทย ช่วยได้ทัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวภูเก็ต - คลื่นหาดกะหลิม จ.ภูเก็ต กระชาก คาดเป็นพ่อลูก ลงทะเล แต่โชคดี นักท่องเที่ยว ที่เห็นเหตุการณ์ฝ่ากระแสคลื่นลงไปช่วยเหลือได้ทัน


เมื่อช่วงสาย วันนี้ ( 5 ต.ค. 68 ) ที่บริเวณหาดกะหลิม ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ได้เกิดเหตุการณ์ ผู้ชาย ซึ่งอุ้มเด็กอยู่ในอ้อมแขน ถูกกระแสคลื่นกระชากลากลงทะเล อย่างบ้าครั้ง ที่บริเวณอ่าวเล็กๆ ใกล้กับโขดหิน โดยคนที่ถูกคลื่นซัดพยายามที่จะตะเกียกตะกายกลับเข้าฝั่งแต่ไม่สามารถกลับเข้ามาได้ เนื่องจากคลื่นซัดเข้าใส่ตลอดเวลา และกระชากลงทะเลลึกไปเรื่อยๆ


อย่างไรก็ตามโชคดีที่ขณะเกิดเหตุ มีชาวต่างชาติ และคนไทย ที่เห็นเหตุการณ์ได้วิ่งลงไปในทะเล ฝ่ากระแสคลื่นลงไปช่วยเหลือกลากกลับเข้าฝั่งได้กอย่างทุลักทะเล ทำให้เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกิดความสูญเสียขึ้น



