คนขับแท็กซี่ผวา! หลังเจอหนุ่มหัวร้อนขับ จยย. ไม่พอใจถูกเบียดแซงอุโมงค์เกาะแก้ว เรียกให้จอดหยิบวัตถุคล้ายปืนขู่

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - คนขับแท็กซี่ผวา! หลังเจอหนุ่มหัวร้อน ขับรถจยย.ลงอุโมงค์เกาะแก้ว ไม่พอใจถูกเบียดแซง ขับปาดหน้าเรียกให้จอด ก่อนหยิบวัตถุคล้ายปืนมาถือข่มขู่ โดยผู้หญิงที่ซ้อนจยย.มาด้วย พยายามห้าม สุดท้ายแยกย้าย
วันนี้ (5 ต.ค.) ได้คนขับรถแท็กซี่ รายหนึ่ง ร้องเรียนไปยังสือมวลชน ว่า เมื่อ11.50 น. ได้เกิดเหตุคนขับรถจักยานยนต์ได้ใช้วัตถุคลายอาวุธปปืน ออกมาข่มขู่ ให้ลงจากรถ โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขนบนถนนเทพกระษัตรี ทางออกอุโมงค์เกาะแก้ว จ.ภูเก็ต โดยคนขับแท็กซี่ ได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า ก่อนเกิดเหตุ ตนเองได้ขับแท็กซี่ เพื่อพาผู้โดยสารซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวไปส่ง โดยขับรถลงอุโมงทางลอดบางคู หรืออุโมงค์เกาะแก้ว ขาออก ซึ่งขณะที่ขับรถอยู่ภายในอุโมงค์ พบว่าด้านหลังมีรถจักรยานยนต์ขับตามมาโดยมีผู้หญิงนั่งซ้อนท้ายมาด้วย
และจังหวะที่จะออกจากอุโมงค์ถนนค่อนข้างแคบ ตนจึงได้ขับขึ้นแซงรถจักรยานยนต์ที่อยู่ทางด้านข้าง ขึ้นมา แต่รถจักรยานยนต์ดังกล่าวก็ได้ขับแซงขึ้นมาด้านหน้ารถรถตนอย่างรวดแร็ว และหลังจากขับเลยอุโมงค์ ไปรถจักรยานยนต์คันดังกล่าว ก็ได้ชี้มาที่รถตน ลักษณะบอกให้จอดรถ ซึ่งตนคาดว่า คนขับจยย.อาจจะไม่พอใจ เพราะคิดว่าตนไปขับเบียดขับปาด
ตนจึงจอดรถเพื่อที่จะคุยกับผู้ชายที่ขับรถ จยย.คันดังกล่าว หลังจากที่รถจักรยานยนต์จอด ก็ได้ลงจากรถและเปิดเบาะพร้อมกับหยิบสิ่งของ ซึ่งลักษณะคล้ายปืนออกมา และทำท่าทีข่มขู่ และพูดข่มขู่ โดยผู้หญิงที่ซ้อนมาพยายามเข้ามาห้ามปราม ส่วนตนเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายมีวัตถุคล้ายปืนถืออยู่ก็ไม่กล้าลงจากไป เพราะเกรงว่าจะเกิดอันตราย ประกอบกับในรถมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชิอยู่ด้วย ซึ่งผู้โดยสารก็อยู่ในอาการตกใจ แต่หลังจากนั้นคนขับรถจักรยานยนต์ และผู้หญิง ได้ขับรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวหายไป
ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ ทำให้ตนตกใจมาก ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น ซึ่ง ตนขับรถมาตามปกติ ไม่คิดว่าจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ ซึ่งการขับรถในอุโมงค์ปกติก็จะห้ามรถจักรยานยนต์ขับลงอุโมงค์อยู่แล้ว แต่พบว่ายังมีคนขับรถ จยย. ลงอุโมงค์กันจำนวนมาก อย่างไรก็ตามหลังจากนี้ตนจะนำหลักฐานเข้าแจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อตามตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดี ส่วนวัตถุดังกล่าวจะเป็นอาวุธปืนหรือไม่ตนไม่แน่ใจ แต่มองไกลก็มีความาคล้ายอยู่