อสังหาภูเก็ตไม่แผ่ว ไฮซีซั่น นี้ “ร่มโพธิ์” โอน 2 โครงการมูลค่ากว่าหมื่นล้าน ล่าสุดเปิดตัวคอนโดใหม่ขายหมดในวันเดียว เตรียมขยายพื้นที่ลงทุน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - อสังหาภูเก็ตยังโตต่อเนื่อง ไฮซีซั่น นี้ “ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้” (TITLE) เตรียมโอน 2 โครงการใหญ่มูลค่าหมื่นล้าน ล่าสุดเปิดตัวคอนโดใหม่ ทำเลบางเทา ลูกค้าตอบรับดี ขายหมดภายในในวันเดียว เตรียมลงทุนในพื้นที่ “กมลา”
สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต ยังโตอย่างต่อเนื่อง พบว่าในช่วงนี้นักลงทุนทั้งคนในท้องถิ่น ทุนจากสวนกลาง ยังคงทยอยเปิดตัวโครงการกันเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะพื้นที่ย่านทำเลทองอย่างเชิงทะเล บางเทา องถลาง จ.ภูเก็ต โดยล่าสุด “ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้” ในเครือ ASW เตรียมโอน 2 โครงการหรู มูลค่า กว่า 10,000 ล้าน ให้กับลูกค้าในช่วงไฮซีซั่นนี้ นอกจากนั้นยังได้เปิดตัวคอนโดมิเนียมแบรนด์ใหม่ “วีวี่” (ViVi) มูลค่าโครงการ 700 ล้านบาทไปเมื่อเร็วๆนี้ พบว่าได้รับการตอบรับจาก ลูกค้าเป็นอย่างดี สามารถปิดการขายได้ในวันเดียว
นายดรงค์ หุตะจูฑะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ TITLE ในเครือแอสเซทไวส์ (ASW) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ Leisure Residence เพื่อการพักอาศัยและการลงทุนอย่างยั่งยืน กล่าวว่า “ในช่วงไฮซีซันนี้ บริษัทฯ เตรียม โอนคอนโดมิเนียม 2 โครงการใหญ่ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.เชิงทะเล ได้แก่ โครงการ “เดอะ ไทเทิล เลเจนดารี บางเทา” มูลค่า 4,500 ล้านบาท และโครงการ เดอะไทเทิล เฮอริเทจ บางเทา” มูลค่า 6,000 ล้านบาท โดยล่าสุดได้จัดงาน Open House ภายใต้งาน “The Legend in The Sun” เปิดให้ลูกค้าได้เข้าชมโครงการ “เดอะ ไทเทิล เลเจนดารี บางเทา” ซึ่งเป็นโครงการที่ ASW ร่วมพัฒนากับ TITLE เป็นครั้งแรกและอยู่ระหว่างทยอยโอนกรรมสิทธิ์ เพื่อสัมผัสบรรยากาศจริงของโครงการ หลังก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ 100%
ในขณะที่อีกหนึ่งโครงการใหญ่ “เดอะไทเทิล เฮอริเทจ บางเทา” มูลค่า 6,000 ล้านบาท ได้มีการฉลองปิดงานชั้นดาดฟ้าที่ก่อสร้างในส่วนโครงสร้างหลักเสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยตามกำหนด และพร้อมเตรียมโอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกค้าได้ในช่วงต้นปี 2569 โดยทั้ง 2 โครงการนี้ได้รับการตอบรับที่ดีเยี่ยมตั้งแต่เปิดตัว และมั่นใจว่าได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากการโอนของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
และ เพื่อเป็นการตอกย้ำความสำเร็จในการพัฒนาโครงการย่านบางเทานี้ บริษัทฯ จึงได้เปิดตัวแบรนด์คอนโดมิเนียมน้องใหม่ล่าสุดกับโครงการ “วีวี่” (ViVi) A Stylish Condominium มูลค่าโครงการ 700 ล้านบาท จำนวน 181 ยูนิต บนทำเลศักยภาพ ห่างจากหาดบางเทา เพียง 700 เมตร ถือเป็นการเข้ามาพัฒนาโครงการในเซกเมนต์ใหม่ ในราคาคุ้มค่าเพียง 3 ล้านต้นๆ เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยเปิดขายแล้วในสัปดาห์ที่ผ่านมา ปรากฎว่าได้รับการตอบรับจากลูกค้า และเหล่าเอเจนท์อย่างล้นหลามเช่นเคย สามารถปิดการขายได้ในวันเดียว สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของบริษัทฯ และ ทำเลที่ตั้งของโครงการซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ บางเทา
สำหรับโครงการ “วีวี่” มาพร้อมคอนเซ็ปต์ “VERY VERY YOU” เพื่อให้คุณได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระ สนุกสนาน และเต็มไปด้วยชีวิตชีวา เปลี่ยนทุกมุมให้กลายเป็นพื้นที่แห่งความสุขและการเชื่อมต่อที่สมบูรณ์แบบ ออกแบบในสไตล์โคซี่ (COZY Style) เพื่อถ่ายทอดความงดงามจากธรรมชาติผ่านสถาปัตยกรรมสีขาว มาพร้อมเส้นโค้งที่พลิ้วไหวของเกลียวคลื่นทะเล และผนังโทนสีพีชที่ได้รับแรงบันดาลใจจากชายหาด เพื่อเพิ่มความสดใส มีชีวิตชีวา มอบบรรยากาศแห่งการพักผ่อนที่สมบูรณ์แบบด้วยพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่กว่า 650 ตร.ม. นอกจากนั้นยังครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกกว่า 20 รายการ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกบ้าน และนักลงทุนของเดอะ ไทเทิล ซึ่งโครงการวีวี่มีกำหนดก่อสร้างไตรมาส 2/2569 และคาดว่าจะแล้วเสร็จไตรมาส 4/2570
นายดรงค์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนเปิดตัวคอนโดมิเนียมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อครอบคลุมพื้นที่ศักยภาพของภูเก็ต และเสริมความแข็งแกร่งให้กับพอร์ตอสังหาฯ ของบริษัทฯ ให้เติบโตมากยิ่งขึ้น โดยเตรียมเปิดตัวโครงการใหม่ ใกล้หาดกมลา ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความเงียบสงบและบรรยากาศเหมาะแก่การพักผ่อน เหมาะสำหรับครอบครัวและผู้ที่ต้องการหลีกหนีความวุ่นวาย อีกทั้งหาดกมลายังถือเป็น โลเคชั่นศักยภาพที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติระดับพรีเมียม รีสอร์ทหรู และวิลล่าระดับไฮเอนด์ จึงเป็นทำเลที่ตอบโจทย์ทั้งการอยู่อาศัยและการลงทุน ติดตามรายละเอียดได้ในเร็วๆ นี้”