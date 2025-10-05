กรรมตามทัน! หนุ่มพิการลักรถพ่วงข้างในวัดดังภูเก็ต ขับมานครฯ ก่อนชนเสาไฟฟ้า ตร.ตามรวบถึงโรงพยาบาล

นครศรีธรรมราช – ตร.ตามรวบหนุ่มพิการถึงโรงพยาบาลท่าศาลา หลังก่อเหตุขโมยรถพ่วงข้างในวัดดังภูเก็ต ก่อนขับชนเสาไฟฟ้าที่นครศรีธรรมราช ยอมรับอาจเป็นเพราะเป็นบาปกรรมที่เข้าไปก่อเหตุในวัด ตรวจประวัติพบหมายจับ 3 หมาย
วันนี้ (5 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้ได้มีชายพิการรายหนึ่งกำลังเข้าไปโจรกรรมรถจักรยานยนต์พ่วงข้างของวัดราไวย์ ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต ก่อนที่จะขับหลบหนีไป เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงต้นเดือนกันยายน ที่ผ่านมา โดยมีเบาะแสเพียงว่าชายรายนี้ได้เร่ร่อนมาอาศัยวัดเป็นที่พัก และกินข้าวก้นบาตรประทังชีวิต ต่อมาพระในวัดได้มีการแจ้งความร้องทุกข์ที่ สภ.เมืองภูเก็ต
ล่าสุด พบว่าบุคคลรายนี้ได้ถูกจับกุมไว้ได้ที่ จ.นครศรีธรรมราช ทราบชื่อ นายประวิทย์ ศรีลา อายุ 42 ปี ได้ถูกคุมตัวได้ที่โรงพยาบาลท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ขณะรักษาตัวจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์พ่วงข้างชนเสาไฟฟ้าในพื้นที่ อ.ท่าศาลา หลังจากนั้นได้แจ้งการจับกุมตามหมายจับถึง 3 หมาย จากศาลแขวงจังหวัดภูเก็ต ในคดีลักทรัพย์ ศาลอาญากรุงเทพใต้ ในคดีลักทรัพย์ในเคหะสถาน และหมายจับศาลจังหวัดนาทวีในคดีเสพยาเสพติดประเภท 1
ขณะที่ นายประวิทย์ รับสารภาพว่าได้โจรกรรมรถจักรยานยนต์พ่วงข้างของวัด จากนั้นตั้งใจจะเอามาขายให้กับเพื่อนที่ จ.นครศรีธรรมราช จึงขับรถเรื่อยมากระทั่งเกิดอุบัติเหตุ ยอมรับว่าอาจเป็นบาปกรรมที่เข้าไปก่อเหตุในวัด ขณะที่ตำรวจได้แจ้งข้อหาอ่านหมายจับกุมทั้ง 3 หมาย และแจ้งประสานพนักงานสอบสวนท้องที่เกิดเหตุมารับตัวไปดำเนินคดีต่อไปแล้ว