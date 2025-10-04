เดือด! 2 คนร้ายกระหน่ำยิง อส.ยะรัง บาดเจ็บสาหัส 1 ราย

ปัตตานี - 2 คนร้ายแต่งกายชุดฮิญาบก่อเหตุกระหน่ำยิง อส.ยะรัง ได้รับบาดเจ็บสาหัส 1 ราย เหตุเกิดบริเวณหน้าร้านขายข้าวยำ หน้าสนามฟุตซอลเทศบาลตำบลยะรัง หมู่ที่ 3 ต.ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
วันนี้ (4 ต.ค.) เมื่อเวลาประมาณ 20.30 น. เกิดเหตุคนร้ายไม่ต่ำกว่า 2 คน ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาด ยิงเข้าใส่ นายหมู่ใหญ่ ซาการียา มอลอ สมาชิกอาสาสมัครรักษาดินแดน อ.ยะรังที่ 8 ได้รับบาดเจ็บสาหัส เหตุเกิดบริเวณหน้าร้านขายข้าวยำ หน้าสนามฟุตซอลเทศบาลตำบลยะรัง หมู่ที่ 3 ต.ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า คนร้ายจำนวน 2 คน แต่งกายคล้ายผู้หญิงมุสลิมสวมใส่ชุดฮีญาบ เข้ามาบริเวณหน้าร้านขายข้าวยำ ก่อนชักอาวุธปืนกระหน่ำยิงจำนวนหลายนัด ก่อนจะหลบหนีไป ส่วนประเด็นสาเหตุเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสืบสวนและสอบสวน