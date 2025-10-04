ชาวไทยเชื้อสายจีนยะลา จัดงาน 76 ปี วันชาติจีน รำลึก วันสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน และ สถาปนาทางการทูตครบรอบ 50 ปี ไทย-จีน

ช่วงค่ำวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ชมรมชาวไทยเชื้อสายจีนจังหวัดยะลา จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 76 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ หอประชุมมูลนิธิยะลาบำรุงผดุงประชา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมีนายวัง จื้อเจียน กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดสงขลา ส่งคลิปอวยพรแก่ประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีแต่ความสุขความเจริญ เป็นบุคคลสำคัญในการพัฒนาพื้นที่ ซึ่งภายในงาน มีนายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายเสกสิทธิ์ สวรรยาธิปัติ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. นายยู่สิน จินตภากร ประธานชมรมชาวไทยเชื้อสายจีนจังหวัดยะลา เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร หัวหน้าส่วนราชการ ชาวไทยเชื้อสายจีน เข้าร่วมกิจกรรม
สำหรับกิจกรรมงานฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 76 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงวันที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน สถาปนาครบรอบ 76 ปี และรำลึกถึงวันที่ประเทศไทยสถาปนาทางการทูตอย่างเป็นทางการกับจีน ครบ 50 ปี
โดยเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2492 ซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนในขณะนั้น มีมติประกาศให้วันดังกล่าวเป็นวันชาติจีนด้วย เพื่อให้คนเชื้อสายจีนทั่วโลกได้เฉลิมฉลองร่วมกัน