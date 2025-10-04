กระบี่ - กมธ.ท่องเที่ยวและกีฬา วุฒิสภาฯ ลงพื้นที่ แก้ไขปัญหาความแย้งในพื้นที่ คลองหรูด-คลองน้ำใส แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังกระบี่ พร้อมดันเป็นที่เที่ยวระดับโลก
วันนี้ (4 ต.ค.68) นายพิสิษฐ์ อภิวัฒนาพงศ์ สว.กระบี่ ในฐานะตัวแทนคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวและการกีฬา วุฒิสภาฯ เป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนการใช้พื้นที่คลองคลองหรูด-คลองน้ำใส จัดขึ้นที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเล อ.เมือง จ.กระบี่ โดยมีนายสุขกาย จันทร์อ่อน นายก อบต.หนองทะเล ตัวแทนป่าชุมชนบ้านแหลมสอม ตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าร่วม
นายพิสิษฐ์ อภิวัฒนาพงศ์ กรรมาธิการการท่องเที่ยวและการกีฬา วุฒิสภาฯ ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุม ว่า หลังจากทราบว่าในพื้นที่คลองหรูด-คลองน้ำใส มีความไม่เข้าใจกันในการบนิหารจัดการ ระหว่างป่าชุมชน-และผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเรือคายัค ซึ่งให้บริการนักท่องเที่ยวบริเวณคลองหรูด-คลองน้ำใส จากการประชุม มีทั้งตัวแทนป่าชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ และตัวแทนชาวบ้าน ม.1 และ ม.4 ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่คลองหรูด-คลองน้ำใส โดยได้มีการพูดคุยในกรอบที่จะทำอย่างไรให้คลองหรูด-คลองน้ำใส เป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลก และก้าวพ้นความขัดแย้ง
ในที่ประชุมได้ข้อสรุปว่า จะมีการตั้งคณะกรรมการป่าชุมชนชุดใหม่ขึ้นมาบริหารคลองหรูด-คลองน้ำใส แทนชุดเดิมที่ยังไม่ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสีย เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาคลองหรูด-คลองน้ำใส ให้เดินไปข้างหน้า สร้างรายได้ให้ชุมชน ผู้ประกอบการในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน และสามารถยกระดับเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก เนื่องจากคลองหรูด-คลองน้ำใส มีเสน่ห์อยู่แล้ว ประกอบกับเป็นสถานที่ถ่ายภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์Jurassic World Rebirth จูราสสิคเวิลด์กำเนิดใหม่ ซึ่งมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางท่องเที่ยวตามรอยภาพยนต์กันเป็นจำนวนมาก
นอกจากนี้ ทาง สว.พิสิษฐ์ รับปากว่า หากทุกอย่างมีการพูดคุยกันลงตัวไร้ข้อขัดแย้ง ตนก็จะเรียนท่านประธานกรรมาธิการการท่องเที่ยวและการกีฬา วุฒิสภาฯซึ่งท่านเคยรับปากไว้ว่าจะสร้างรูปปั้นไดโนเสาร์ 1 ตัว มาทำเป็นแลนด์มาร์คบริเวณคลองหรูด-คลองน้ำใส ให้เป็นจุดเชคอินของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวด้วย