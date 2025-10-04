ชาวมุสลิมเบตงร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกาซา

ยะลา - ชาวไทยมุสลิมในอำเภอเบตงและนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกาซา พร้อมดุอาร์ให้มีการคุ้มครองกองเรือ Global Sumud Flotilla ภายหลังกองกำลังอิสราเอลเข้าสกัดกั้น
วันนี้ (4 ต.ค.) ที่มัสยิดกลางเบตง อ.เบตง จ.ยะลา ชาวไทยมุสลิมและนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย ที่ปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) ได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกาซาที่กำลังเผชิญวิกฤติรุนแรง เด็กหลายแสนคน ขาดอาหาร น้ำสะอาด การรักษาพยาบาล และบริการด้านสุขภาพที่จำเป็น โดยการบริจาคทั้งหมดจะนำไปมอบให้กับคณะกรรมการอิสลามจังหวัดยะลา มูลนิธิเรือนร่างเดียวกัน และชมรมโรงเรียนเครือข่ายคุณภาพอัสสลามยะลา ซึ่งจะมีการจัดงาน 4 U GAZA @ YALA ในวันที่ 4 ตุลาคม 68 ณ สนามพิธีช้างเผือก เทศบาลนครยะลา
นายอิสมาแอ หะยีมะนุส อิหม่ามประจำมัสยิดกลางอำเภอเบตง กล่าวว่า คณะกรรมการอิสลามจังหวัดยะลาได้ร่วมกับองค์กรอิสลามในจังหวัดยะลา ร่วมจัดงาน 4 U GAZA @ YALA ในฐานะพี่น้องมุสลิมด้วยกันต้องให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างเร่งด่วน ทั้งอาหาร น้ำสะอาด ยา เด็ก ๆ ในกาซาต้องการความช่วยเหลือโดยเร็วที่สุด เพื่อให้รอดพ้นจากวิกฤติครั้งนี้ และดุอาร์ให้มีการคุ้มครองกองเรือ Global Sumud Flotilla ภายหลังกองกำลังอิสราเอลสกัดกั้นขณะขนส่งความช่วยเหลือและนักเคลื่อนไหวไปยังฉนวนกาซา เพื่อไม่ให้ความหวังสุดท้ายของพวกเขาต้องดับลง ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกำลังพรากชีวิต ครอบครัว และอนาคตไปจากพวกเขา
โดยภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกาซา การอ่านกุรอาน ร้องเพลงอนาชีดกิจกรรมจากนักเรียน โดยผู้แทนโรงเรียนเครือข่ายอัสสลามยะลา การเสวนาในหัวข้อ “พลังเล็ก ๆ ที่เปลี่ยนโลกได้” การเสวนาในหัวข้อ “แด่หัวใจที่ไม่ยอมจำนน” การเสวนาในหัวข้อ “กาซา ชีพจรแห่งประชาชาติมุสลิม” การเสวนาจากผู้แทนองค์กรเพื่อมนุษยธรรมต่างประเทศ การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “อักศอคือการกิจของเรา” ชมสารคดี “หัวใจที่ไม่ยอมจำนน” นอกจากนี้มีสมาชิกชมรมบิ๊กไบก์จากยะลา ปัตตานี นราธิวาส เข้าร่วมงานด้วยเช่นกัน