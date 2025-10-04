เอะอะเป็นยิง! รวบ 2 คู่หูวัยรุ่นเลือดร้อนหลังก่อเหตุไล่ยิงอริแต่นักศึกษาถูกลูกหลงเจ็บ

นครศรีธรรมราช – ตำรวจ สภ.ท่าศาลา เข้าจับกุม 2 คู่หูวัยรุ่นเลือดร้อน หลังก่อเหตุไล่ยิงอริแต่นักศึกษาถูกลูกหลงเจ็บ บริเวณริมทะเลใกล้เคียงหาดบ่อนนท์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
วานนี้ (3 ต.ค.) พ.ต.ท.นรากร เอียดช่วย รอง ผกก.ป.สภ.ท่าศาลา พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ท่าศาลา และ พ.ต.ท.นัฐพล ดาวเวียง สารวัตร กก.5บก.ปคม นำกำลังชุดสืบสวน ปคม.เข้าติดตามผู้ต้องเป็นวัยรุ่นอายุเพียง 17 ปี ตามหมายจับคดีพยายามฆ่าของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 2 ราย ซึ่งเป็นคู่หูกัน หลังจากก่อเหตุในพื้นที่อำเภอท่าศาลาและได้มาหลบกบดานอยู่ในท้องที่หมู่ 1 ต.นาเคียน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยหลังจากเจ้าหน้าที่เข้าจับกุมผู้ต้องหาได้วิ่งหลบหนีเข้าป่าแต่หนีไม่พ้นถูกรวบในที่สุด ทราบชื่อ นายเก้า อายุ 17 ปี และ นายก้อง อายุ 17 ปี
ทั้งคู่เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับที่ 34-35/2568 ของศาลเยาวชนและครอบครัวนครศรีธรรมราช ในข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น ร่วมกันมีอาวุธปืน ร่วมกันพกพาอาวุธปืน สืบเนื่องจากทั้งคู่ได้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนลูกซองสั้นยิงคู่อริบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวริมทะเลใกล้เคียงหาดบ่อนนท์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา แต่กระสุนพลาดเป้าถูกนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่ได้ไปเที่ยวพักผ่อน 2 รายได้รับบาดเจ็บ หลังจากนั้นได้หลบหนีกระทั่งมีการออกหมายจับและตำรวจติดตามจับกุมตัวไว้ได้
อย่างไรก็ตามเมื่อตรวจสอบพบว่าก่อนที่จะมาถูกจับกุมนั้นทั้งคู่เคยต้องคดีพยายามฆ่าผู้อื่นโดยใช้อาวุธปืน คดีอยู่ในชั้นศาล หลังจากนั้นมาก่อเหตุในคดีนี้ที่ถูกออกหมายจับ และในช่วงที่กำลังหลบหนีได้ไปก่อเหตุยิงข่มข่าคู่อริอีกรายแต่คู่กรณีไม่กล้าเข้าแจ้งความ และยังพบว่าทั้งคู่มีอารมณ์รุนแรง หากไม่พอใจคู่อริจะใช้อาวุธปืนข่มขู่หรือก่อเหตุไล่ยิงโดยที่มักไม่มีการแจ้งความ กระทั่งย่ามใจไล่ยิงจนมีคนถูกลูกหลงบาดเจ็บ และมีการดำเนินคดีจนจับกุมตัวได้ในที่สุด