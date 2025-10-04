โบ๊ทพัฒนา ตอกย้ำผู้นำอสังหาฯหรูภูเก็ต จับมือ SC Asset ลุยโครงการซูเปอร์ลักชัวรี่ “ซี เธียเตอร์ ราไวย์” มูลค่ากว่า 700 ล้าน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – โบ๊ทพัฒนา ผู้นำอสังหาฯหรูภูเก็ต จับมือ เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น หนึ่งในยักษ์ใหญ่ด้านอสังหาฯของไทย ลุยโครงการซูเปอร์ลักชัวรี่ “ซี เธียเตอร์ ราไวย์” 8 ยูนิต ราคเริ่มต้นที่ 91 ล้าน มูลค่ารวมโครงการกว่า 700 ล้าน
บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หรูในภูเก็ต ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญกับ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SC Asset หนึ่งในบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านอสังหาฯ ของไทย เดินหน้าลงนามร่วมทุน (Joint Venture) ประเดิมโครงการแรก “Sea Theatre Rawai” ซูเปอร์ลักชัวรี่วิลล่า ติดหาดราไวย์ มูลค่าโครงการรวมกว่า 700 ล้านบาท โดยราคาขายเริ่มต้นที่ 91 ล้านบาท
การจับมือในครั้งนี้ถือเป็นการผสานพลังระหว่าง SC Asset ผู้พัฒนาอสังหาฯระดับประเทศและผู้พัฒนาอสังหาฯท้องถิ่นที่แข็งแกร่งที่สุดในภูเก็ตอย่าง โบ๊ทพัฒนา ผู้พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยระดับลักชัวรีชั้นนำใน จ.ภูเก็ต ที่มีประสบการณ์ยาวนานในพื้นที่กว่า 16 ปี พัฒนาโครงการสะสมแล้วกว่า 30 โครงการ รวมกว่า 1,000 ยูนิต ภายใต้หลากหลายแบรนด์ อาทิ Boat Avenue, Shambala Grand Villa, The AQUA, Deva Escape, Maison Marina Panwa, The Petit Tycoon และโครงการอสังหาฯหรูอีกมากมายในภูเก็ต ตอกย้ำบทบาทในฐานะแบรนด์อสังหาฯหรูที่ครองใจทั้งนักลงทุนและผู้ซื้อบ้านระดับบน
SC Assetผู้นำอสังหาฯของไทยด้วยประสบการณ์และผลงานคุณภาพเป็นที่ยอมรับ ล่าสุดได้เปิดตัว “Sonle Residence”โครงการบ้านหรูใจกลางกรุงเทพฯ ที่มูลค่าสูงถึง400 ล้านบาทต่อหลัง นับเป็นโครงการแนวราบที่หรูหราที่สุดของบริษัท สะท้อนมาตรฐานระดับUltra Luxuryที่เหนือชั้น สะท้อนภาพลักษณ์แบรนด์ชั้นนำตลาดบ้านลักชัวรีของไทยอย่างแท้จริง
นายบุญ ยงสกุล ผู้ก่อตั้ง บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด กล่าวว่า การร่วมทุนครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของโบ๊ทพัฒนา ที่ไม่เพียงช่วยยกระดับมาตรฐานการพัฒนาโครงการไปสู่ความหรูหราที่สูงยิ่งขึ้น แต่ยังเป็นการเปิดประตูให้เราได้ขยายการรับรู้แบรนด์สู่กลุ่มลูกค้ากรุงเทพฯและตลาดต่างประเทศมากขึ้น ซึ่งเป็นทิศทางการเติบโตที่เรามุ่งมั่นมาโดยตลอด”
ด้าน นายภาณุพงศ์ กริชจนรัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด กล่าวเสริมว่า“การทำงานร่วมกับ SC Asset ครั้งนี้ นอกจากจะช่วยเสริมความแข็งแกร่ง Branding ในวงกว้าง แล้วยังเปิดโอกาสให้โบ๊ทพัฒนาได้ทดลองการพัฒนาโครงการในสเกลที่ใหญ่ยิ่งขึ้นในมุมมองของพันธมิตรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ ทั้งในด้านการขยายตลาดและระบบปฏิบัติการที่รองรับการการเติบโตของบริษัทต่อไป ซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการสร้างสรรค์โครงการที่สะท้อนคุณค่าการอยู่อาศัยเหนือระดับและยั่งยืนในระยะยาว”
โครงการ “ซี เธียเตอร์ ราไวย์” ประกอบด้วย วิลล่าระดับซูเปอร์ลักชัวรี จำนวน 8 ยูนิต ติดชายหาดราไวย์ มูลค่าโครงการ 700 ล้านบาท ออกแบบโดยบริษัท สถาปนิก 49 จำกัด หรือ A49 บริษัทสถาปนิกชั้นนำ ผู้อยู่เบื้องหลังการออกแบบโครงการระดับแลนด์มาร์ค ตลอดจนอสังหาริมทรัพย์หรูทั้งในไทยและต่างประเทศ ตัวโครงการประกอบด้วยวิลล่า 3 แบบหลัก ได้แก่ Type S – Sapphire, Type E – Emerald และ Type A – Amethyst มอบสัมผัสแห่งความหรูหราและสง่างาม ด้วยพื้นที่ใช้สอยของวิลล่า (Building Area) กว้างขวาง ขนาด 3-4 ชั้น 4-5 ห้องนอน 673.8-884.8 ตร.ม. สระว่ายน้ำแบบอินฟินิตี้เชื่อมต่อกับผิวทะเลอย่างกลมกลืน พร้อมมอบประสบการณ์ให้ผู้อยู่อาศัยได้ดื่มด่ำกับวิวทะเลสุดตระการตาตั้งแต่เช้าจรดค่ำผ่านการออกแบบวิวพาโนรามาในวิลล่าทุกหลัง ราคาเริ่มต้น 91 ล้านบาท
การร่วมทุนครั้งนี้จึงไม่เพียงเป็นการสร้างโครงการใหม่ แต่ยังสะท้อนถึงพลัง Synergy ที่ “1+1 มากกว่า 2” ที่ผสมผสานความเชี่ยวชาญของโบ๊ทพัฒนาและศักยภาพระดับประเทศของ SC Asset เพื่อผลักดันภูเก็ตให้ก้าวสู่การเป็น Luxury Living Destination แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างแท้จริง