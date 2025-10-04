เริ่มแล้ว! เทศกาลไหว้พระจันทร์ 2568 ร.ร.ศรีนครมูลนิธิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

เริ่มแล้ว! เทศกาลไหว้พระจันทร์ 2568 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ขอพรเสริมสิริมงคล ชาวไทยเชื้อสายจีนร่วมสืบสานวัฒนธรรมมายาวนาน
เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 68 นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวสนับสนุนในพิธีเปิดโครงการ “สืบสานประเพณีไหว้พระจันทร์ ประจำปี 2568” ร่วมกับ นายอวง จื้อ เจียน กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดสงขลา นายณรงค์พร ณ พัทลุง นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ นางสาววัจนันท์ ศิลปวรณ์วิวัฒน์ ผู้อำนวยการภูมภาคภาคใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยมี นายพิชัย วัฒนะพยุงกุล นายกสมาคมไทย-จีน จังหวัดสงขลา กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี นายสังคม เกิดก่อ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
พร้อมด้วย นายพงศธร ฆังฆะ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายพีระพงษ์ บุญเลิศ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอหาดใหญ่ เขต 2 นายโฆษิต ดีเมฆ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอหาดใหญ่ เขต 8 นางมยุรี พานชัย ผู้อำนวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา บุคลากรในสังกัด คณะกรรมการจัดงานฯ และผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน เข้าร่วม ณ เวทีการแสดงโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยเชื้อสายจีนแล้ว ยังช่วยสร้างรายได้หมุนเวียนในท้องถิ่น กระตุ้นเศรษฐกิจ และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอหาดใหญ่และจังหวัดสงขลาโดยรวม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาในการพัฒนาจังหวัดอย่างรอบด้าน ทั้งวัฒนธรรม เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และคุณภาพชีวิตประชาชน
งาน “สืบสานประเพณีไหว้พระจันทร์ ประจำปี 2568” ระหว่างวันที่ 3-6 ตุลาคม 2568 ณ โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยความร่วมมือของจังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดสงขลา สมาคมไทย-จีน จังหวัดสงขลา และกลุ่มเยาวชนไทยเชื้อสายจีนหาดใหญ่ เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมสำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีนที่สืบทอดมายาวนานให้คงอยู่คู่ชุมชน ปลูกฝังคุณค่าด้านความกตัญญู ความรัก ความผูกพันในครอบครัว ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รวมทั้งสร้างบรรยากาศที่มีชีวิตชีวา ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว
ภายในงานตลอด 3 วัน 4 คืน จะได้พบกับการประดับโคมไฟเต็งลั้งกว่าพันดวง , โต๊ะไหว้พระจันทร์ขนาดใหญ่พร้อมพิธีไหว้พระจันทร์ตามประเพณีดั้งเดิม , ลานดวงจันทร์และจุดถ่ายรูปสีสันสดใส , ฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง , การแสดง ศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน พร้อมแสง สี เสียง , การประกวดและกิจกรรมที่สะท้อนขนบธรรมเนียมประเพณี และการออกร้านจำหน่ายอาหารและสินค้าท้องถิ่นโดยเฉพาะขนมไหว้พระจันทร์หลากหลายรูปแบบ