คนรักษ์เขากระบี่ เดินหน้าคัดค้านการอนุญาตให้นายทุน ขอประทานบัตรทำเหมืองระเบิดภูเขา ระบุเป็นป่าต้นน้ำที่สำคัญ

กระบี่ - คนรักษ์เขากระบี่ เดินหน้าคัดค้านการอนุญาตให้นายทุน ขอประทานบัตรทำเหมืองระเบิดเขา ระบุเป็นป่าต้นน้ำที่สำคัญ รวมตัวยืนหนังสือถึงสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 กระบี่ ให้ตรวจสอบพื้นที่ที่อนุญาตใหม่ หวั่นกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
นายนิวัฒน์ วัฒนยมนาพร ที่ปรึกษาชมรมคนรักถ้ำกระบี่และตัวแทนชมรมคนรักษ์เขากระบี่ ในพื้นที่ 4 อำเภอจังหวัดกระบี่ กว่า 100 คน ได้รวมตัวเดินทางไปที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ เพื่อหนังสือต่อ นายฐิติวัชร์ สิทธิศิรินนท์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ เมื่อวันที่ 3 ต.ค.ที่ผ่านมา เพื่อให้ทบทวนยกเลิก กรณีอนุญาตให้ บริษัท ภูทองอันดา จำกัด เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ จำนวน 43-3-40 ไร่ เพื่อขอประทานบัตรทำเหมืองระเบิดภูเขาประเภทแร่ไดโลไมต์ ชื่อเขาไก่เขี่ย พื้นที่ ม.3 ต.อ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
เนื่องจากชาวบ้านกังวลผลกระทบต่อสุภาพและสิ่งแวดล้อม และเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ ป่าต้นน้ำ เนื่องจากพื้นที่ ที่ได้รับอนุญาตเข้าทำประโยชน์ มีสภาพป่าที่สมบูรณ์ มีต้นไม้ขนาดใหญ่เป็นจำนวนมาก และที่สำคัญเป็นป่าต้นน้ำไหลไปยัง น้ำตกธารโบกขรณี อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี จ.กระบี่ แหล่งน้ำสำหรับผลิตน้ำประปาสำหรับชุมชนย่านเศรษฐกิจ อำเภออ่าวลึก
นายนิวัฒน์ วัฒนยมนาพร ที่ปรึกษาชมรมคนรักถ้ำกระบี่ ตั้งข้องสังเกตว่า กระบวนการตรวจสอบพื้นที่ป่าไม้ อาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากเมื่อปี พ.ศ.2559 บริษัทเอกชนดังกล่าวได้ยื่นของประทานบัตรทำเหมืองระเบิดภูเขาดังกล่าวมาแล้ว พื้นที่ 104 ไร่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนชาวบ้าน ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่า พื้นที่ดังกล่าวมีภาพเป็นป่าไม้ที่สมบูรณ์ มีธารน้ำไหลผ่าน เป็นป่าต้นน้ำ ที่สำคัญ จึงไม่เห็นชอบให้อนุญาตเข้าทำประโยชน์ได้
แต่พบว่า เมื่อปี พ.ศ 2566 ได้ขอประทานบัตรใหม่ พื้นที่ 96 ไร่ ในพื้นที่เดิม และยื่นขอเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ รวมพื้นที่ 43 ไร่ คณะกรรมการเข้าตรวจสอบ รายงานว่า เป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม มีแต่ต้นไม้ขนาดเล็ก ไม่มีลำธารน้ำไหลผ่าน เชื่อว่าอาจไม่ถูกต้องจึงต้องเรียกร้องให้มีการตรวจสอบพื้นที่ใหม่
ด้าน นายฐิติวัชร์ สิทธิศิรินนท์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ เปิดเผยว่า ตามที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 อนุญาตให้เอกชนเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ดังกล่าว เนื่องจาก ได้รับความเห็นชอบจาก สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว จึงต้องเสนอต่อกรมป่าไม้เพื่อพิจารณาตามระเบียบตามขั้นตอน แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อมีชาวบ้านเรียกร้องให้มีการตรวจสอบพื้นที่ใหม่ก็จะเร่งดำเนินตรวจสอบร่วมกันในเร็วๆ นี้