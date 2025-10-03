“พล.ท.นรธิป” รับมอบตำแหน่งแม่ทัพภาค 4 อย่างเป็นทางการ

นครศรีธรรมราช - “พล.อ.ไพศาล” ทำพิธีส่งมอบตำแหน่งแม่ทัพภาค 4 อย่างเป็นทางการ ให้กับ “พล.ท.นรธิป” รับสานต่อดูแลความมั่นคงภาคใต้
วันนี้ (3 ต.ค.) ที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช พล.อ.ไพศาล หนูสังข์ ซึ่งได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นเป็น ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก ได้ทำพิธีส่งมอบหน้าที่ให้กับ พล.ท.นรธิป โพยนอก แม่ทัพภาคที่ 4 คนใหม่ ตามประเพณีปฎิบัติการส่งมอบการบังคับบัญชาภารกิจหน้าที่ในการดูแลพื้นที่ภาคใต้ โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ระดับผู้บัญชาการ ผู้บังคับการ ขึ้นตรงกองทัพภาค 4 ทหารกองเกียรติยศ เข้าร่วมพิธีอย่างสมเกียรติ
พล.อ.ไพศาล หนูสังข์ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก ได้นำพล.ท.นราธิป โพยนอก แม่ทัพภาค 4 ขึ้นแท่นตรวจแถวทหารกองเกียรติยศ และได้ทำพิธีมอบหน้าที่และการบังคับบัญชา, มอบธงประจำกองทัพภาคที่ 4 พร้อมมอบเอกสารรับ-ส่งหน้าที่ให้กับ พล.ท.นรธิป โพยนอก แม่ทัพภาคที่ 4
จากนั้น พล.ท.นรธิป ได้กล่าวรับมอบหน้าที่และการบังคับบัญชา โดยกล่าวว่า จะสานต่อภาระ หน้าที่ นโยบาย และอุดมการณ์การทำงานอย่างเต็มความสามารถ จะปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเป็นธรรม ดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดและพร้อมจะนำพากำลังพลกองทัพภาคที่ 4 ปฏิบัติภารกิจบนพื้นฐานของความสามัคคี ร่วมแรง ร่วมใจ ดูแลรักษาพัฒนากองทัพภาคที่ 4 ให้มีความเจริญก้าวหน้า เป็นสถาบันหลักด้านความมั่งคงของภาคใต้อย่างยั่งยืน