พบแล้ว ร่างนักท่องเที่ยวชาวจีน จมน้ำสูญหาย บริเวณหาดในหาน จ. ภูเก็ต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวภูเก็ต - พบแล้ว ร่างนักท่องเที่ยวชาวจีน จมน้ำสูญหาย บริเวณหาดในหาน จ. ภูเก็ต นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ ลงพื้นที่อำนวยความสะดวก โดยมีแฟนสาวของผู้สูญหาย ติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่


จากกรณีที่นักท่องเที่ยวชายชาวจีน ลงเล่นน้ำในทะเล ที่บริเวณหาดในหาน จ.ภูเก็ต พร้อมแฟนสาว แล้วจมสูญหายเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมา หลังเกิดเหตุ นายเทมส์ ไกรทัศน์ นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ ได้ประสานกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น มูลนิธิกุศลธรรม ตำรวจน้ำ อบจ.ภูเก็ต เทศบาลตำบลฉลอง เทศบาลตำบลกะรน เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ฉลอง รวมทั้งเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมกันค้นหาผู้สูญหาย อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ประสบเหตุ จนถึงปัจจุบัน


จนกระทั่งล่าสุดเมื่อวันนี้ ( 3 ตุลาคม) เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้ง จากเจ้าหน้าที่ ชรบ. หมู่ที่ 6 ซึ่งออกตกปลาบริเวณเกาะมัน ต.ราไวย์ ว่าพบร่างของคนจมน้ำนอนคว่ำหน้าอยู่ในทะเล คาดว่าเป็นร่างของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่สูญหาย อย่างไรก็ตามหลังรับแจ้ง นายเทมส์ ไกรทัศน์ นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยว และสั่งการให้เรือที่กำลังปฎิบัติหน้าที่ เข้าไปตรวจสอบ และ นำร่างของนักท่องเที่ยว คนดังกล่าว กลับเข้ามาที่บริเวณหาดในหาน เพื่อชันสูตร โดยมีแฟนของ ผู้เสียชีวิตมารออยู่ที่เกิดเหตุด้วย


อย่างไรก็ตาม นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ ยังได้กล่าวถึงมาตรการการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่ลงเล่นน้ำบริเวฯหาดต่างๆ ว่า ในส่วนของตำบลราไวย์ ได้จัดเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในทุกชายหาดเพื่อป้องกันไม่ให้นักท่องเที่ยวจมน้ำเสียชีวิต แต่ที่ผ่านมาจะมีนักท่องเที่ยวบางคนที่ไม่เชื่อฟังคำเตือนของเจ้าหน้าที่ ฝ่าฝืนลงไปเล่นน้ำในช่วงคลื่นลมแรง จึงอยากฝากไปถึงนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ ที่มาพักผ่อนและเล่นน้ำตามชายหาดต่งๆ ขอให้ฟังคำเตือนของทางเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ด ในการลงเล่นน้ำ เพราะชายหาดแต่ละแห่งร่องน้ำจะไม่เหมือนกัน โดยเฉพาะที่หาดในหานจะมีร่องน้ำหลายร่อง ถ้ามีการปักธงแดงไม่ควรลงเล่นน้ำโดยเด็ดขา ดเพราะอาจจะเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นได้





