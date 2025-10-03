อบจ.สงขลา เปิดบ้านต้อนรับเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ ปักหมุดความร่วมมือ “ท่องเที่ยว–กีฬา” เชื่อมสัมพันธ์สองประเทศ

เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 2568 นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำคณะผู้บริหาร อบจ.สงขลา ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทย ที่ห้องประชุมชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเอง
นายสุพิศ กล่าวต้อนรับว่า สงขลาพร้อมเปิดประตูต้อนรับสู่ “เมืองแห่งเสน่ห์ของภาคใต้” พร้อมเดินหน้าสร้างความร่วมมือกับสิงคโปร์ในด้านการท่องเที่ยวและกีฬา โดย อบจ.สงขลาให้ความสำคัญกับการผลักดันแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะตลาดนักท่องเที่ยวจากสิงคโปร์ ซึ่งถือเป็นกลุ่มศักยภาพ
“อบจ.สงขลา มีความยินดีอย่างยิ่งหากได้เชิญทีมชาติสิงคโปร์มาร่วมจัดการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร หรือแม้แต่การแข่งขันกีฬาประเภทอื่น ๆ ในจังหวัดเรา เชื่อว่าจะเป็นอีกก้าวสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ และยังเป็นการโปรโมตจังหวัดสงขลาให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น” นายสุพิศ กล่าว
ทั้งนี้ การเยือนของเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ครั้งนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือที่จะช่วยต่อยอดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และยกระดับสงขลาให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและกีฬาของภูมิภาคในอนาคต