ปัตตานีป่วน! คนร้ายดักยิงรถขนส่งสินค้าทำยางแตก โชคดีคนขับปลอดภัยไร้แผล

ปัตตานี - เกิดเหตุคนร้ายดักยิงรถรถกระบะตู้ทึบของบริษัทขนส่งรถขนส่งสินค้า บริเวณถนนชลประทานแถวโรงโม่ บ้านดูวา ม.3 บ้านดูวา ต.ถนน อ.มายอ จ.ปัตตานี ทำให้ยางรถแตก ขณะที่คนขับปลอดภัยไม่บาดเจ็บ
วันนี้ (2 ต.ค.) เมื่อเวลา 19.00 น. เกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบฝ่ายและจำนวนใช้อาวุธปืนก่อเหตุยิงใส่รถกระบะตู้ทึบของบริษัทขนส่งรถขนส่งสินค้า โดยถูกยิงบริเวณถนนชลประทานแถวโรงโม่ บ้านดูวา ม.3 บ้านดูวา ต.ถนน อ.มายอ จ.ปัตตานี ทำให้ยางรถแตก คนขับพายายามขับรถมาจอดเพื่อขอความช่วยเหลือบริเวณน้าร้านถ่ายเอกสาร ก่อนถึงธนาคาร ธกส.สาขา ปาลัส อ.ปานาเระ จว.ปัตตานี ถนนทางหลวงหมายเลข 42 ทราบชื่อคนขับคือ นายซุกรันดร์ เจ๊ะเล๊าะ อาการปลอดภัยไม่ได้รับบาดเจ็บ
เบื้องต้นสันนิฐานว่าถูกยิงด้วยอาวุธปืนยาวลูกซอง ส่วนประเด็นสาเหตุอยู่ระหว่างการสืบสวนและสอบสวน หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไป