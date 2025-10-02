ศาลออกหมายจับแล้ว! มือแทงในร้านเหล้ากลางเมืองภูเก็ต ญาติประสานเข้ามอบตัวพรุ่งนี้ ส่วนคนเจ็บปลอดภัยแล้ว

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – ศาลจังหวัดภูเก็ตออกหมายจับหลานนักการเมืองดังพัทลุง มือแทงหนุ่มนครในร้านเหล้ากลางเมืองภูเก็ต ญาติประสานตำรวจมอบตัวพรุ่งนี้ ส่วนคนเจ็บอาการปลอดภัยแล้ว
จากกรณีหลานนักเมืองดังจังหวัดพัทลุง บุกร้านเหล้ากลางเมืองภูเก็ตจ้วงแทงหนุ่มนครศรีธรรมราช บาดเจ็บสาหัส คาดเกิดจากความหึงหวงอดีตแฟนที่ไปคบหากับหนุ่มนครฯ ก่อนควบบีเอ็มป้ายแดงหลบหนี ก่อนเปลี่ยนรถอีกคันกลับบ้านที่ จ.พัทลุง เหตุเกิดเมื่อคืนวันที่ 1 ต.ค.2568 ที่ผ่านมา
ความคืบหน้า ล่าสุด เมื่อเวลา 17.00 น. วันนี้ (2 ต.ค.) พ.ต.อ.ชาตรี ชูแก้ว ผกก.สภ.เมืองภูเก็ต เปิดเผยว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจยึดรถยนต์ของผู้ก่อเหตุ มาไว้ ที่ สภ.เมืองภูเก็ต แล้ว แต่ นายยุธ (นามสมมติ) อายุ 43 ปี ชาวจังหวัดพัทลุง ผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นหลานของนักการเมืองท้องถิ่นชื่อดังในจังหวัดพัทลุง ยังไม่เดินทางมามอบตัว ล่าสุดได้รับการประสานจากญาติผู้ก่อเหตุว่า จะเดินทางออกจากจังหวัดพัทลุงในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้ (3 ต.ค. 68) และคาดว่าจะเดินทางมาถึง สภ.เมืองภูเก็ต ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมพร้อมรับตัวและดำเนินคดีตามกระบวนการกฎหมายอย่างเคร่งครัด
อย่างไรก็ตาม ทางศาลจังหวัดภูเก็ตได้อนุมัติหมายจับแล้ว ในข้อหา พยายามฆ่าผู้อื่น และพกพาอาวุธมีดไปในเมือง หมู่บ้าน ทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุสมควร
ส่วนบผู้บาดเจ็บนั้น นอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต อาการล่าสุดปลอดภัยแล้ว