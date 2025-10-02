สมาคมศิลป์ภูเก็จ เปิดนิทรรศการศิลปะ “สองประสบการณ์” เชื่อมโยงวิถีและจินตนาการ

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - สมาคมศิลป์ภูเก็จ เปิดนิทรรศการศิลปะ “สองประสบการณ์” (2 Experiences) รวมผลงานศิลปินภูเก็ต เชื่อมโยงวิถีและจินตนาการ พร้อมเปิดตัวชิ้นงานจำลอง “ดีวีนา” หนึ่งในไฮไลท์ Thailand Biennale Phuket 2025
.
วันนี้ (2 ตุลาคม 2568) เวลา 16.00 น. ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ จังหวัดภูเก็ต จัดพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะ “สองประสบการณ์” (2 Experiences) โดยมีอาจารย์อารีย์ คงพล และ อาจารย์สัมฤทธิ์ เพชรคง นำผลงานมาจัดแสดง ร่วมกับเครือข่ายศิลปินรับเชิญ
สำหรับการจัดนิทรรศการครั้งนี้ เป็นการสะท้อนถึงบทบาทของศิลปะ และ วัฒนธรรม ที่จะช่วยเสริมศักยภาพให้ภูเก็ตก้าวสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับสากลได้อย่างยั่งยืน โดยอาจารย์อารีย์ คงพล ได้นำเสนอผลงานในชุด “จินตนาการงานสร้าง” ที่สะท้อนพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์
หนึ่งในนั้นคือ ประติมากรรม “ดีวีนา” (Dheveena) ซึ่งจะได้รับการจัดแสดงในเวทีศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale Phuket 2025 ขณะที่อาจารย์สัมฤทธิ์ เพชรคง ถ่ายทอดผลงานชุด “วิถี” ที่หยั่งรากจากชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนในภาคใต้ ถ่ายทอดผ่านงานจิตรกรรมที่เรียบง่าย อบอุ่น แต่ทรงพลัง
.
อย่างไรก็ตาม นิทรรศการ “สองประสบการณ์” ถ่ายทอดผลงานที่สะท้อนทั้งจินตนาการและวิถีชีวิต ผ่านสายตาของสองศิลปินผู้มากด้วยประสบการณ์ ร่วมด้วยผลงานจากกัลยาณมิตรศิลปินหลากหลายสาขา โดยผู้ที่สนใจสามารถร่วมชมนิทรรศการได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2568 ที่บริเวณชั้นหนึ่ง โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้
โดยการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางอัญชลี วานิช เทพบุตร นายกสมาคมศิลป์ภูเก็ต เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายสิทธิ์ ผลเจริญ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารโรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้, น.ส.เชิญพร กาญจนสายะ ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน, นายชลำ อรรถธรรม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต, นายธรรมวัฒน์ วงศ์เจริญยศ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต และนายพุทธา มากหลาย นายกสมาคมผู้บริหารงานช่างและพัฒนาฝีมือช่างภาคใต้ ในฐานะผู้สนับสนุน รวมทั้งศิลปิน ภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม