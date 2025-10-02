ยังไร้วี่แวว นักท่องเที่ยวชาวจีน จมน้ำสูญหาย ที่หาดในหาน นายกฯราไวย์ ตั้งศูนย์ค้นหา

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ยังไร้วี่แวว นักท่องเที่ยวจีน ถูกคลื่นซัดสูญหาย ขณะลงเล่นน้ำที่หาดในหาน จ.ภูเก็ต นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ เปิดศูนย์ค้นหา
จากกรณี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2568 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ฉลอง และ เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว ภูเก็ต ได้รับแจ้ง ว่ามี นักท่องเที่ยวชาย ชาวจีน ลงเล่นน้ำในทะเล ที่บริเวณหาดในหาน และ จมน้ำสูญหาย ขอให้เดินทางไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุด้วย
หลังรับแจ้ง จึงรุดไปยังที่เกิดเหตุ เบื้องต้นสอบถามทราบ ว่า นายหยวน (Mr.Yuan (ผู้สูญหาย) อายุ 21 ปี และ น.ส.วู่ (Ms.Wo) อายุ 28 ปี นักท่องเที่ยวสาวชาวจีน ได้ลงเล่นน้ำบริเวณหาดในหาน ท่ามกลางคลื่นลมแรง และขณะที่ทั้ง 2 กำลังเล่นน้ำอย่างสนุกสนาน นายหยวน โดนคลื่นซัดจมหายไป ไปต่อหน้าต่อตาของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ลงเล่นน้ำด้วยกัน จากนั้นได้มีการประสานตำรวจน้ำ และ เจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต เข้าร่วมค้นหา พร้อมกับประสานเรือท่องเที่ยวและเรือประมง ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงร่วมช่วยเหลือในการค้นหาอีกทางหนึ่งด้วย จนถึงขณะนี้ยังไม่พบตัวนักท่องเที่ยวรายดังกล่าว
โดยวันนี้ ( 2 ต.ค.) นายเทมส์ ไกรทัศน์ นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนางพรรณี รักนาย หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ด และ เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต และ ศร.ชล.ภาคที่ 3 ตั้งศูนย์ค้นหานักท่องเที่ยวผู้สูญหาย บริเวณหาดในหาน ตำบลราไวย์ โดยระดมสรรพกำลังบูรณาการการค้นหาทางทะเล ด้วยเรือยาง เจ็ทสกี และ เรือตรวจการณ์ศรชล. หลายหน่วยงานได้บูรณาการความร่วมมือเร่งค้นหานักท่องเที่ยวรายดังกล่าว ซึ่งขณะนี้ยังไร้วี่แววนักท่องเที่ยวชาวจีนที่สูญหาย