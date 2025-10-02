คนร้ายลอบเผากล้องวงจรปิดเสียหายหลายจุดใน อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี

ปัตตานี - คนร้ายอาศัยช่วงกลางคืนลอบวางเพลิงเผากล้องวงจรปิดหลายจุดในพื้นที่ อ.กะพ้อ ทั้ง ต.ปล่องหอย ต.กะรุบี
วันนี้ (2 ต.ค.) เกิดเหตุคนร้ายวางเพลิง เผากล้องวงจรปิด (CCTV) หลายจุดในพื้นที่เขต อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี จากการตรวจสอบพบว่าในช่วงเวลาตั้งแต่ 00.30 น. บริเวณถนนทางหลวงชนบทสาย 4027 บ้านคอกวัว ม.5 ต.ปล่องหอย ถูกเผาทำลาย 3 จุด
บริเวณสะพานคอกวัว บ้านคอลอกาปะ ม.6 ต.กะรุบี คนร้ายได้นำกล้อง CCTV มากองรวมกันก่อนจุดไฟเผา โดยพบว่า กล้องที่ถูกทำลายมาจาก 3 จุดใน ต.กะรุบี อ.กะพ้อ ได้แก่ กล้องของ สภ.กะพ้อ 2 ตัว บริเวณถนนสาย 4060 บ้านกำปงบารู ม.3 กล้องของ สภ.กะพ้อ 1 ตัว บริเวณถนนในหมู่บ้าน ม.4 และกล้องของ สภ.กะพ้อ 1 ตัว บริเวณเสาไฟฟ้า ถนนสาย ปน.2026 ม.6
ขณะนี้เจ้าหน้าอยู่ระหว่างการตรวจสอบ