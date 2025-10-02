สงขลาจัดมหกรรม “OTOP ทั่วไทย ร่วมใจสู่เสน่ห์สงขลา” วันที่ 29 ก.ย. – 8 ต.ค. นี้

จังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา หน่วยงานภาครัฐ และเครือข่าย OTOP จัดงานมหกรรม “OTOP ทั่วไทย ร่วมใจสู่เสน่ห์สงขลา” ระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 8 ตุลาคม 2568 เวลา 11.00 – 21.00 น. ณ ห้อง Convention Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ในงานนี้ได้คัดสรรผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 3 - 5 ดาว จากทั่วประเทศกว่า 250 ร้านค้า โดยเฉพาะสินค้าเด่นจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP ในระดับท้องถิ่นถึงระดับประเทศ พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้าถึงสินค้าไทยคุณภาพ ครอบคลุมทุกความต้องการ ทั้งหมวดอาหาร ขนม เครื่องดื่ม เสื้อผ้าแฟชั่น เครื่องประดับ ของใช้ สมุนไพร สปา นวดแผนไทย รวมถึงผลิตภัณฑ์ OTOP นวัตวิถี และชุมชนท่องเที่ยว OTOP ที่นำเสนออัตลักษณ์ท้องถิ่นผ่านสินค้าและกิจกรรมเชิงวัฒนธรรม
ทั้งยังมีไฮไลต์ต่าง ๆ อาทิ “OTOP ชวนหรอย” ที่เปิดพื้นที่ให้ได้ลิ้มลองอาหารพื้นถิ่นจากทุกภาค การแสดงศิลปวัฒนธรรม และมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินมากมาย รวมถึงกิจกรรมลุ้นโชค แจกเครื่องใช้ไฟฟ้า และรางวัลใหญ่ทองคำหนัก 50 สตางค์ พร้อมกิจกรรม “นาทีทอง” ลดราคาสินค้าสุดพิเศษทุกวัน
การจัดงานในครั้งนี้ ถือเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างโอกาสให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนก้าวสู่ตลาดที่กว้างขึ้น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นเวทีสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการหน้าใหม่ และสร้างเครือข่ายทางธุรกิจในระดับภูมิภาคได้อย่างยั่งยืน ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสเสน่ห์ของสินค้าไทย ช้อป ชิม ชม ตลอด 10 วัน ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา