หลานนักการเมืองดัง บุกร้านเหล้ากลางเมืองภูเก็ต แทงแฟนใหม่ของอดีตแฟนสาว

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - หลานนักการเมืองดังพัทลุง บุกร้านเหล้ากลางเมืองภูเก็ต จ้วงแทงหนุ่มนครศรีฯ แฟนใหม่ของสาวคนรักที่เลิกรากันไม่นาน อากสรสาหัส คาดสาเหตุหึงหวง
เมื่อเวลา 23.15 น. วันที่ 1 ต.ค.68 พ.ต.ท.อุดม เพ็ชรรัตน์ ได้รับแจ้งว่า มีเหตุคนถูกแทง 1 ได้รับบาดเจ็บสาหัส เหตุเกิดภายในร้านเหล้าแห่งหนึ่งกลางเมืองภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต หลังจากรับแจ้ง จึงเดินทางไปตรวจสอบ พร้อมด้วย พ.ต.อ.ชาตรี ชูแก้ว ผกก.สภ.เมืองภูเก็ต และชุดสืบสวนสภ.เมืองภูเก็ต เข้าตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุเป็นร้านเหล้าชื่อดัง ตั้งอยู่กลางเมืองภูเก็ต ร้านปิดให้บริการแล้ว ส่วนผู้บาดเจ็บทราบว่า นายกรรณตวีย์ อายุ 25 ปี ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อนนำตัวส่งที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ในเบื้องต้นถูกแทงเข้าบริเวณ คอ หน้าอก และข้อศอก บาดเจ็บสาหัส ต่อมาชุดสืบสวนได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในร้านจนเห็นคนก่อเหตุ และได้เชิญตัวแฟนสาวของผู้บาดเจ็บมาสอบปากคำเพิ่มเติมที่สภ.เมืองภูเก็ต
จากการสอบสวนทราบว่า ก่อนเกิดเหตุผู้บาดเจ็บและแฟนสาวได้เดินทางมานั่งดื่มกินภายในร้านดังกล่าว โดยผู้บาดเจ็บได้นั่งหันหลังออกมาทางหน้าร้าน ระหว่างนั้นได้มีชาย 1 คนเดินปรี่เข้ามาทางหลังของคนเจ็บแล้วใช้มีดพกสั้นจวงแทง 3-4 ครั้ง ก่อนเดินหลบหนีออกจากร้านแล้วได้ขับรถหรูบีเอ็มสีขาวป้ายแดงไปจอดทิ้งไว้แถวพูนผลไนท์พลาซ่า ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ยึดรถมาไว้ที่สภ.เมืองภูเก็ต
และจากการสอบถาม แฟนสาวผู้บาดเจ็บ ทราบว่า คนก่อเหตุเป็นอดีตแฟนของคน ชื่อปุ๊ ซึ่งเป็นหลานนักการเมืองดังพัทลุง คบหากันมา 4 ปี และ ได้เลิกรากันมาประมาณ 3 เดือน และตนเพิ่งมาคบกับผู้บาดเจ็บได้เพียง 1 เดือน และไม่ทราบว่า คนก่อเหตุได้ติดตามตนมาตอนไหนเห็นตอนเข้ามาภายในร้านเหล้า
อย่างไรก็ตาม ทางพนักงานสอบสวนสภ.เมืองภูเก็ตเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเตรียมออกหมายจับ และทราบว่า คนก่อเหตุติดจะเข้ามอบตัว
ขณะที่ผู้เห็นเหตุการณ์รายหนึ่งกล่าวว่า เมื่อคืนเวลาประมาณ 5 ทุ่ม ได้มีผู้ชาย 2 คนเดินเข้ามาในร้าน แล้วตรงเข้าไปแทงลูกค้าผู้ชายอีกคนหลายแผล เลือดไหลทั่วตัว หลังจากนั้นคนก่อเหตุได้เดินออกจากร้านไป ขณะที่ที่คนถูกแทง ถูกเพื่อนที่มาด้วยพาไปส่งโรงพยาบาล