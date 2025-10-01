ชาวบ้านนาหมื่นศรีเร่งแกะสลักลายผ้าโบราณตกแต่งเรือพระสืบสานประเพณีลากพระ

ตรัง - ชาวบ้านชุมชนนาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง เร่งตกแต่งเรือพระเข้าร่วมประกวดในงานประเพณีลากพระ ปี 2568 โดยชูจุดเด่นด้วยการแกะสลักเรือพระ ด้วยลายผ้าโบราณ “แก้วชิงดวง”
วันนี้ (1 ต.ค.) ที่วัดควนสวรรค์ ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง ผู้นำชุมชน และชาวบ้านในพื้นที่ นำโดย นายเจริญ ศรนารายณ์ อดีตกำนันตำบลนาหมื่นศรี กำลังเร่งตกแต่งเรือพระขนาดใหญ่ เพื่อให้เสร็จทันชักลากเข้าร่วมประกวดในงานประเพณีลากพระจังหวัดตรัง ประจำปี 2568 ที่จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง โดยกำหนดจัดขึ้นหลังวันออกพรรษา ระหว่างวันที่ 8-16 ตุลาคม 2568 ณ บริเวณลานเรือพระสนามกีฬาทุ่งแจ้ง อำเภอเมืองตรัง เพื่อชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากขณะนี้ใกล้จะถึงวันชักลากเรือพระคือวันที่ 8 ตุลาคมแล้ว ทำให้ช่างฝีมือทุกด้าน ทั้งช่างต่อเรือ ช่างไม้ ช่างสี ช่างเขียนลาย ช่างแกะลายสลัก ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นคนในชุมชนตำบลนาหมื่นศรี ได้เร่งมือกันอย่างเต็มที่ตั้งแต่เช้ายันดึกของทุกวัน ในการตกแต่งเรือพระ โดยมีชาวบ้านในพื้นที่ต่างร่วมแรงร่วมใจกันบริจาคเงิน เพื่อใช้ในการตกแต่งเรือพระ และนำอาหารขนมนมเนยมาช่วยดูแล อันเป็นการแสดงพลังรักสามัคคีของชาวบ้านในชุมชน
นายเจริญ ศรนารายณ์ อดีตกำนันตำบลนาหมื่นศรี บอกว่า วัดควนสวรรค์ ทำเรือพระส่งเข้าประกวดในงานประเพณีลากพระจังหวัดตรัง เป็นปีที่ 2 แล้ว โดยจัดเป็นเรือพระขนาดใหญ่ ซึ่งในปีที่ผ่านมา เป็นครั้งแรกที่ส่งเรือพระเข้าประกวด ก็ได้รับรางวัลชมเชย ส่วนการตกแต่งเรือพระในปีนี้แตกต่างจากปีที่ผ่านมา โดยปีที่แล้วได้เน้นภาพวาดเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวตำบลนาหมื่นศรี เช่น การทำนา การเล่นลูกลม แหล่งท่องเที่ยว และตำนานผ้าทอนาหมื่นศรี
ส่วนปีนี้ได้พยายามทำเรือพระตามองค์ประกอบให้ตรงตามหลักเกณฑ์ทุกอย่าง พร้อมเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอลวดลายบนเรือพระ จากภาพวาดวิถีชุมชน มาเป็นการตกแต่งเรือพระด้วยลายผ้าแก้วชิงดวง ซึ่งเป็นลายผ้าโบราณของตำบลนาหมื่นศรี ซึ่งได้ถูกถอดลายและรื้อฟื้นขึ้นมา โดย คุณยายฝ้าย สุขคง หลังสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 แม้วันนี้คุณยายจะได้เสียชีวิตไปแล้ว แต่ลายผ้าดังกล่าวยังคงอยู่เป็นมรดกของแผ่นดิน และพัฒนามาเป็นลายผ้าประจำจังหวัดตรัง
โดยการนำเสนอลวดลายตกแต่งเรือพระด้วยลายผ้าแก้วชิงดวง จะยึดโยงกับวิถีชีวิตชุมชน และยังมีรูปช้าง เนื่องจากตำบลนาหมื่นศรีในสมัยก่อน มีช้างจำนวนมาก รวมทั้งมีแหล่งท่องเที่ยวคือ ถ้ำเขาช้างหาย เป็นองค์ประกอบด้วย ส่วนของเทพพนม 4 องค์ ก็ตกแต่งด้วยลูกปัดเครื่องทรงมโนราห์ โดยการทำเรือพระปีนี้ใช้เวลาร่วม 2 เดือนแล้ว ที่ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกัน ซึ่งในการประกวดทางชุมชนก็ไม่ได้คาดหวังอะไร เพียงแต่ต้องการสืบสานพระพุทธศาสนา สร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน และร่วมกันภาคภูมิใจกับภูมิปัญญาแผ่นดินที่บรรพบุรุษได้สร้างเอาไว้ให้เท่านั้น