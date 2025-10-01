สุดช็อก! น้าร้องสื่อหลาน ม.3 ถูกรุ่นน้อง ม.1 ดักตบหน้าโรงเรียนโดยมีแม่ช่วยยืนคุมเชิง

พัทลุง – น้าสาวร้องสื่อหลังหลานสาว ม.3 ถูกรุ่นน้อง ม.1 พร้อมแม่ดักตบหน้าโรงเรียน โดยมีแม่ยืนคุมเชิงไม่ให้คนรุม จากเหตุทะเลาะเบาะแว้งกันในโซเชียล
วานนี้ (30 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องทุกข์จากน้าสาวรายหนึ่งว่า หลานสาวตัวเองได้ถูกแม่ลูกคู่หนึ่งมาดักทำร้ายร่างกายบริเวณหน้าโรงเรียนแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ ต.หารเทา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง จนทำให้หลานสาวได้รับบาดเจ็บต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลปากพะยูน และอยู่ระหว่างรอดูอาการ อีกทั้งยังมีการข่มขู่ท้าทายให้ไปแจ้งความและมีการพูดทิ้งท้ายว่ารู้จักกับตำรวจ ตำรวจทำอะไรพวกเขาไม่ได้
ผู้สื่อข่าวจึงได้เดินทางมาพบกับ นางรัชนู บัวลอย อายุ 43 ปี แม่ของผู้บาดเจ็บ เพื่อสอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น นางรัชนู เล่าว่า ลูกตนเองเรียนอยู่ ม.3 และเมื่อช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาลูกสาวได้มีการไลฟ์สดปกติ จากนั้นมีเด็ก ม.1 เข้ามาคอมเมนต์ในไลฟ์สดของลูกสาว ซึ่งเป็นคำที่ไม่สมควรเท่าไร ซึ่งโดยปกติลูกสาวของตนไม่ได้รู้จักกับเด็ก ม.1 เป็นการส่วนตัว เพียงแค่เคยเห็นหน้าบ้างเพราะเรียนอยู่โรงเรียนเดียวกัน และบังเอิญแม่ของเด็ก ม.1 ได้เข้ามาคอมเมนต์ด้วย จึงทำให้ลูกสาวของตนมีการด่ากลับทางไลฟ์สดจึงเป็นสาเหตุของเรื่องที่เกิดขึ้น
จากนั้นในวันต่อมา ช่วงเลิกเรียนแม่ของเด็ก ม.1 ก็มาดักหน้าโรงเรียนพร้อมกับลูกสาว และใช้ช่วงจังหวะลูกสาวเผลอเข้าไปกระชากผมจากทางด้านหลัง จากนั้นก็ยืนสั่งให้ลูกทำร้ายลูกของตน ซึ่งจังหวะที่ลูกสาวโดนทำร้ายก็เพื่อนของลูกสาวก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วย เนื่องจากแม่ของเด็ก ม.1 สั่งห้ามให้ใครเข้ามามาช่วย ซึ่งแม่ของเด็ก ม.1 ยังได้สั่งให้ลูกกระทำการต่าง ๆ เช่น กระชากหัวเลย ตบเลย เอาหัวโขกกับพื้นด้วย กระทืบหน้าด้วย
จากนั้นตนเองมาทราบเรื่องตอนที่ตนโทรหาลูกสาว และลูกสาวบอกว่าโดนตบ เบื้องต้นลูกสาวได้รับบาดเจ็บที่บริเวณหลังศีรษะ ซึ่งโดนจับโขกกับพื้นถนน และก็บริเวณใบหน้าช่วงกระพุงแก้ม เนื่องจากลูกสาวตนเองได้มีการดัดฟันและคาดว่ากระพุงแก้มน่าจะโดนเข้ากับเหล็กดัดฟัน จากนั้นตนได้โทรบอกสามีให้รีบไปที่โรงเรียนเพื่อไปหาลูกสาว ก่อนจะพาตัวนำส่งโรงพยาบาล และทางหมอที่รักษาได้มีการพาไปเอกซเรย์และรอดูอาการอย่างละเอียดอีกครั้ง เนื่องจากลูกสาวมีอาการคลื่นไส้อาเจียนมาจากผลกระทบที่ศีรษะโขกกับพื้นถนน ซึ่งล่าสุดทางสามีได้เดินทาง เข้าแจ้งความแล้ว และอยากขอความเป็นธรรมกับสื่อ เนื่องจากทางโน้นมีการข่มขู่ว่ารู้จักกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและมีการพูดทิ้งท้ายว่าเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับกู กูรู้จักตำรวจ
ต่อมา ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปพบ นางสาวธัญญลักษ์ หรือบี อายุ 38 ปี แม่ของน้องเด็ก ม.1 กล่าวว่า ตอนเกิดเหตุตรงหน้าโรงเรียนขณะเดินทางไปรับลูกสาว พบพี่ ม.3 ที่ถูกทำร้าย ยืนคุยกับลูกสาว ก่อนลูกสาวดึงผมมาตบจนล้มลง ตนเองได้ตะโกนบอกว่า อย่ารุมเพราะเพื่อนรุ่นพี่ ม.3 ยืนอยู่หลายคน และไม่ได้คิดยุยงหรือเชียร์ลูกสาว โดยมูลเหตุมาทราบทีหลังว่าลูกสาวโดนรุ่นพี่ด่าแม่ในตอนที่รุ่นพี่ไลฟ์สด
ขณะที่น้อง ม.1 กล่าวว่า พี่เขามาด่าแม่หนูก่อน แม่หนูไม่ได้เกี่ยวอะไร ก่อนที่จะโทรด่ากัน และมาเจอกันตอนโรงเรียนเลิกแล้วตบกัน โดยในวันนี้น้องไม่ไปโรงเรียนหลังมีการนำคลิปที่ตบกันไปลงในสื่อโซเซียล ทุกคนต่างรุมด่าตนเองโดยที่ไม่รู้ความเป็นมา
ด้านยายของเด็ก ม.1 กล่าวว่า เป็นห่วงหลานหลังสังคมรุมด่าว่ากระทำรุนแรง ทั้งที่จุดเริ่มต้นหลานสาวไม่ได้เป็นผู้ริเริ่ม เป็นห่วงหลานคิดว่าจะไม่ไปโรงเรียนและหยุดเรียนแล้วจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น