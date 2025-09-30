มทร.ศรีวิชัย ยกงานวิจัยขึ้นห้างนำเสนอนวัตกรรมกว่า 50 บูธ ผลักดันนักศึกษาสู่ผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - มทร.ศรีวิชัย จัดกิจกรรมการนำเสนอผลิตภัณฑ์และแผนธุรกิจ ที่ลานกิจกรรมชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีการนำเสนอนวัตกรรมรวมกว่า 50 บูธ เพื่อผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมเกิดการต่อยอดจนนำไปใช้ได้จริง
วันนี้ (30 ก.ย.) สำนักการจัดการนวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (มทร.ศรีวิชัย) จัดกิจกรรมการนำเสนอผลิตภัณฑ์และแผนธุรกิจ (Demo Day) ภายใต้โครงการ โครงการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและพัฒนากำลังคนขั้นสูง (Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ 2567 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ที่ลานกิจกรรมชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ รองอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ คณาจารย์ ผู้ประกอบการ นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธี
การจัดโครงการครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาตามแนวทางของหลักสูตร “การจัดการนวัตกรรมด้าน อาหารสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ (INNOVATOR for Food Coaching Program)” ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมอาหารควบคู่กับทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการอย่างต่อเนื่อง และโครงการนี้เป็นกิจกรรมสุดท้ายหรือ Demo Day ซึ่งเป็นเวทีสำคัญในการนำเสนอผลงานของนักศึกษา อันเกิดจากการบูรณาการองค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จากการเข้าร่วมโครงการอย่างครบถ้วน โดยมีการนำเสนอนวัตกรรมรวมกว่า 50 บูธ และยังเป็นการบูรณาการศักยภาพของบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัยร่วมกับเครือข่ายภาคอุตสาหกรรม เพื่อผลักดันหลักสูตร “การจัดการนวัตกรรม ด้านอาหารสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ” ให้เกิดเป็นรูปธรรม ต่อยอดได้จริง
รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ รองอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย กล่าวว่า โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการส่งเสริม และสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจ และทักษะตามแนวทางของหลักสูตร INNOVATOR for Food Coaching Program จนสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง ทั้งยังสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักศึกษา สถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยหวังว่าโครงการนี้จะเป็นเวทีสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ให้ก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต