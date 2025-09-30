ชาวตรังขอรัฐบาลอนุทินอยู่ยาวกว่า 4 เดือนเพื่อแก้ปัญหาปากท้อง พืชผลราคาตกต่ำ

ตรัง - ชาวตรังอยากให้รัฐบาลชุดใหม่อยู่ยาวกว่า 4 เดือนก่อนยุบสภา เพื่อจะได้มีเวลาแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจที่กำลังซบเซาอย่างหนัก พืชผลเกษตรตกต่ำ
วันนี้ (30 ก.ย.) ที่ จ.ตรัง ประชาชนชาว จ.ตรังได้แสดงความคิดเห็นต่อรัฐบาลใหม่ ที่นำโดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ซึ่งได้ประกาศว่า หลังแถลงนโยบายแล้วจะทำงานเพียง 4 เดือนก็จะยุบสภาทันทีว่า ต้องการให้รัฐบาลอยู่นานกว่า 4 เดือน เพื่อจะได้แก้ปัญหาต่างๆ ให้ประชาชนได้
น.ส.ณัชมน บุญสุทธิ แม่ค้าตลาดสดควนปริง อำเภอเมืองตรัง บอกว่า เวลาแค่ 4 เดือนน้อยไป อยากให้รัฐบาลอยู่ยาวกว่านี้เป็นปี จึงจะแก้ปัญหาให้แก่ประชาชนได้ เพราะการแก้ปัญหาโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องเร่งด่วน ไม่ใช่เรื่องที่จะแก้ได้ง่ายๆ ต้องใช้เวลา โดยตอนนี้เศรษฐกิจซบเซาหนัก ตลาดเงียบ ประชาชนขาดกำลังซื้อ และตลาดนัดแห่งนี้ที่เคยคึกคัก เพราะมีแรงงานกัมพูชาที่มาจากหลายโรงงาน ทั้งจากในอำเภอเมืองตรัง อำเภอสิเกา และอำเภอย่านตาขาว จะเหมารถเดินทางมาซื้อสินค้ากันคึกคัก ช่วงวันหยุดนับพันคน
“แต่ตอนนี้แรงงานกัมพูชาเดินทางกลับบ้านเหลือประมาณ 3% เท่านั้น ทำตลาดแห่งนี้ซบเซาหนัก ดังนั้น รัฐบาลจึงควรเร่งหาแรงงานต่างชาติจากประเทศอื่นมาทดแทนโดยเร็ว และเร่งแก้ปัญหาพืชเศรษฐกิจราคาตกต่ำ โดยเฉพาะยางพารา และสินค้าเกษตรภาคอื่นๆ เชื่อว่าจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ยั่งยืน ดีกว่าโครงการคนละครึ่ง ซึ่งเป็นแค่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ไม่ใช่ระยะยาว” น.ส.ณัชมน กล่าว
ด้านนายโอนุกานต์ เชยชม พ่อค้ารวบรวมกบเนื้อส่งขายในตลาดสดควนปริง ก็บอกว่า เวลารัฐบาลใหม่แค่ 4 เดือนสั้นเกินไป เชื่อว่าแก้ปัญหาให้ประชาชนไม่ได้ ควรอยู่ให้นานกว่านี้เพื่อแก้ปัญหา โดยเฉพาะเรื่องเร่งด่วนคือ เศรษฐกิจปากท้อง ตอนนี้พ่อค้าแม่ค้าและประชาชนเดือดร้อนมาก ไม่มีกำลังซื้อ สังเกตุจากตนเองปกติส่งกบเนื้อไปให้แม่ค้าตามตลาดนัด ทั้งในพื้นที่จังหวัดตรังและต่างจังหวัด สัปดาห์ละ 3 วัน รวมประมาณ 900 กิโลกรัม ตอนนี้ลดลงกว่าครึ่งเหลือประมาณ 400 กิโลกรัมเท่านั้น หากประชาชนไม่มีกำลังซื้อ พ่อค้าแม่ค้าก็ขายไม่ได้ และอยากให้เร่งแก้เรื่องปัญหาชายแดนด้วย
ขณะที่คนขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในตัวเมืองตรังต่างก็บอกกันเป็นเสียงเดียวกันว่า อยากให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาปากท้องให้ประชาชน ตอนนี้ทุกคนเดือดร้อนมาก เพราะเศรษฐกิจไม่ดี ทำมาหากินลำบาก ไม่พอเลี้ยงปากท้อง จากเคยได้วันละ 500-600 บาท และยังมีเงินเหลือเก็บ แต่ตอนนี้ไม่เหลือเก็บแล้ว ส่วนอายุรัฐบาล 4 เดือน มองว่า ระยะสั้นเกินไป และคงทำงานได้ไม่ปะติดปะต่อกัน อยากให้อยู่ยาวกว่านั้น อีกทั้งยังต้องมองต่อไปว่า สมัยหน้าใครจะมาเป็นรัฐบาล