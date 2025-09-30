xs
อุกอาจ! ชายชุดดำปิดบังใบหน้า 3 ราย ก่อเหตุดักปล้นรถ จยย.ชาวบ้านที่ปะนาเระ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ปัตตานี - คนร้าย 3 คน แต่งกายชุดดำและปิดบังใบหน้า ก่อเหตุดักจี้ปล้นรถ จยย.ของชาวบ้านก่อนหลบหนีไป เหตุเกิดบริเวณคอสะพานหลังวัดญาโณทัย พื้นที่ ม.3 ต.คอกกระบือ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

วันนี้ (30 ก.ย.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ปะนาเระ ได้รับแจ้งจาก น.ส.นันทัชพร นามวงษ์ อายุ 58 ปี ว่าถูกคนร้ายเป็นชายจำนวน 3 คน ปล้นจี้ขโมยรถ จยย.ของตนไป ขณะที่กำลังขับขี่รถจักรยานยนต์ พร้อมด้วย น.ส.ญาณพัฒน์ ขวัญญมุนี คนนั่งซ้อนท้าย เพื่อเดินทางเพื่อไปยังพื้นที่ อ.ปะนาเระ

จากการสอบสวน น.ส.นันทัชพร เล่าว่า เมื่อตนขับรถมาถึงบริเวณคอสะพานหลังวัดญาโณทัย พื้นที่ ม.3 ต.คอกกระบือ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ได้พบกลุ่มชาย 3 คน แต่งกายลักษณะชุดสีดำ ใส่หมวกไหมพรหมปิดบังใบหน้า มาดักรออยู่บริเวณดังกล่าว และได้โบกมือเรียกรถของตนให้จอด ก่อนจะได้ใช้อาวุธมีดจี้บังคับและเอารถ จยย. ของตนหลบหนีไป ซึ่งเป็นรถ จยย.ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นเวฟ 110 สีแดง-ดำ ทะเบียน 1กผ 9390 ปัตตานี

เจ้าหน้าที่จึงฝากแจ้งเตือนประชาชนหากพบรถหรือป้ายทะเบียนดังกล่าว โปรดแจ้ง 191 หรือ 073-274850 : ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จชต.



