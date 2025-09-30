ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต กวาด 3 รางวัล ในงานพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 15

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต กวาด 3 รางวัล ในงานพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย Thailand Tourism Awards ครั้งที่ 15 ประจำปี 2568 เป็นเครื่องมือยืนยันและการันตี คุณภาพการจัดการท่องเที่ยวชุมชนเข้มแข็ง
เมื่อเร็วนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย Thailand Tourism Awards ครั้งที่ 15 ประจำปี 2568 ณ โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพมหานครฯ ซึ่งจัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยมี นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กราบทูลรายงาน แล ะถวายของที่ระลึก พร้อมด้วย คณะผู้บริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คณะทำงานด้านโครงการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยฯ ผู้เข้ารับพระราชทานรางวัล เฝ้ารับเสด็จ
สำหรับในส่วนของชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ตเทศบาลนครภูเก็ต ในปีนี้ได้รับรางวัลถึง 3 รางวัล ประกอบด้วย นายศุภโชค ละอองเพชร นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เข้ารับพระราชทานรางวัลแห่งความยั่งยืน (Thailand Tourism Sustainability Awards) หรือ กินรีสีเขียว นอกจากนั้น นายดอน ลิ้มนันทพิสิฐ ประธานชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต เข้ารับพระราชทานรางวัลยอดเยี่ยม (Thailand Tourism Excellence Awards) หรือ กินรีสีทอง นายสมยศ ปาทาน ประธานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ต รับรางวัลเกียรติยศ (Hall Of Fame) หรือ กินรีสีชมพู
สำหรับงานพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย Thailand Tourism Awards ครั้งที่ 15 ประจำปี 2568 ประกอบด้วย
-รางวัลเกียรติยศ (Hall Of Fame) จำนวน 6 รางวัล หรือกินรีสีชมพู
-รางวัลยอดเยี่ยม (Thailand Tourism Excellence Awards) หรือ กินรีสีทอง จำนวน 17 รางวัล
-รางวัลดีเด่น Thailand Tourism Outstanding Awards หรือ กินรีสีเงิน จำนวน 59 รางวัล
-รางวัลแห่งความยั่งยืน (Thailand Tourism Sustainability Awards) หรือ กินรีสีเขียว จำนวน 69 รางวัล
สำหรับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย Thailand Tourism Awards รางวัลอันทรงคุณค่าของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของผู้ประกอบการ ในการยกระดับคุณภาพสินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยวไทย ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล พร้อมมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านเวทีเกียรติยศ Thailand Tourism Awards รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย
ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมต้องผ่านเกณฑ์การประเมินใน 4 ด้าน ได้แก่
1) ความยอดเยี่ยมด้านสินค้าและบริการ
2) ความยอดเยี่ยมด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวยั่งยืน และมีความรับผิดชอบ
3) ความยอดเยี่ยมด้านการบริหารจัดการธุรกิจ
4) ความยอดเยี่ยมด้านการเป็นองค์กรสนับสนุน และส่งเสริมการท่องเที่ยวยั่งยืน
พร้อมคุณสมบัติเบื้องต้นที่สะท้อนถึงความจริงจังและความต่อเนื่อง เช่น เปิดให้บริการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ผ่านการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืน STGs STARR (Sustainable Tourism Acceleration Rating) หรือที่รู้จักกันในชื่อ “ดาวแห่งความยั่งยืน” เครื่องหมายการันตีว่าผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ
โดยในปีนี้ ททท.ได้เพิ่มรางวัลใหม่ “รางวัลแห่งความยั่งยืน หรือ Thailand Tourism Sustainability Awards” เพื่อมอบ “กินรีสีเขียว” สัญลักษณ์แห่งคุณภาพ ที่สะท้อนถึงธุรกิจการท่องเที่ยวที่ดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยเกณฑ์การประเมินต้องครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ลดผลกระทบต่อธรรมชาติ การสนับสนุนวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การกระจายรายได้สู่ชุมชน และการบริหารจัดการธุรกิจด้วยแนวคิดคาร์บอนต่ำ.