ตร.เมืองสุราษฎร์ ฯ ตามจับหนุ่มมีประวัติ ยึดยาบ้า เตรียมส่งไปขายนักท่องเที่ยวในงานฟูลมูลปาร์ตี้

สุราษฎร์ธานี - สุดท้ายไม่รอด ตร.เมืองสุราษฎร์ ฯ จับหนุ่มมีประวัติ ยึดยาบ้า 20.000 เม็ด เตรียมส่งไปขายนักท่องเที่ยวในงานฟูลมูลปาร์ตี้ เกาะพะงัน เผยส่งยาเป็นครั้งที่ 2 หลังครั้งแรกเคยถูกจับแต่หนีไปได้ ส่วนครั้งนี้หัวใสใช้ทุเรียนกลบกลิ่นแต่ไม่พ้นมือ ตร.
เมื่อเวลา 06.00 น. (30 ก.ย.68) พ.ต.อ.ดร.พรณรงค์ การอรชัย ผกก.สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี พ.ต.ท.ยศ ชาวเรา รอง ผกก.สืบสวน และเจ้าหน้าที่ เข้าจับกุม นายโดม อายุ 32 ปี ขณะขับรถจักรยานยนต์ นำยาบ้าจำนวน 20.000 เม็ด ซึ่งบรรจุอยู่ในกล่องโฟม โดยใช้ ทุเรียนวางทับเพื่อดับกลิ่นยาบ้า โดยระบุหน้ากล่องชื่อแหม่มและเบอร์โทร นำของดังกล่าวมาฝากส่ง ที่ขนส่งสินค้าข้ามไปยังเกาะพะงัน ที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณตลาดโพธิหวาย เขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
สำหรับการจับกุมในครั้งนี้สืบเนื่อง จากเจ้าหน้าที่ได้เฝ้าติดตามพฤติกรรมของนายโดมมาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติด โดยเมื่อปี 2559 เคยถูกจับกุมในคดียาเสพติดถูกศาลสั่งจำคุก มาเกือบ 2 ปี เมื่อพ้นโทษออกมาก็เข้ามาพัวพันกับขบวนยาเสพติด และเมื่อต้นเดือน ก.ย. ที่ผ่านมา ก็ถูกจับกุมพร้อมยาไอซ์จำนวนหนึ่ง ขณะนำมาฝากส่งที่ขนส่งแห่งนี้ เพื่อนำไปขายในงานฟูลมูล และถูกเจ้าหน้าที่นำตัวไปข้ามไปเกาะพะงันเพื่อขยายผลจับกุมผู้ร่วมขบวนปลายทาง ซึ่งตัวผู้ต้องหาได้หลบไปพร้อมกลางในพื้นที่ เกาะพะงัน
และวันนี้ผู้ต้องหาก็มาส่งของในรูปแบบเดิมอีกครั้ง แต่ไปไม่รอด เนื่องจาก ผู้กำกับ สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี ได้สั่งการให้เจ้าหน้าเฝ้าระวังขบวนการค้ายาเสพติดที่จะมีความเคลื่อนไหวนำของลงไปยังงานฟูลมูล ประกอบกับตัวผู้ต้องหาเป็นเป้าหมายในการติดตาม
อย่างไรก็ตามหลังจับกุม ทางเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหามาสอบสวน ในเบื้องต้นผู้ต้องหารับว่า ได้รับของมาจาก นายเก่ง บางกุ้ง ให้นำกล่องดังกล่าวมาฝากส่งข้ามไปยังเกาะพะงัน โดยทำมา 2 ครั้งแล้ว