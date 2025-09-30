นักท่องเที่ยวเข้าภูเก็ต 8 เดือนแรกกว่า 9 ล้านคน ทำรายได้สะพัด 3.5 แสนล้าน ลดลงทั้งจำนวนและรายได้เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ททท.ภูเก็ต รายงานสถาณการณ์ภาพรวมการท่องเที่ยวภูเก็ต ช่วง 8 เดือนแรก ของปี 68 นักท่องเที่ยวเข้าแล้วกว่า 9 ล้านคน สร้างรายได้กว่า 3 แสนล้านบาท แต่เมื่อเทียบกับปีที่แล้วพบกว่าลดลงทั้งจำนวนและรายได้ รัสเซียครองอันดับหนึ่งเข้ามามากสุด
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานภูเก็ต รายงานภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ตลอด 8 เดือนแรก (ม.ค.–ส.ค. 68) มีนักท่องเที่ยวรวม 9,252,029 คน ลดลงร้อยละ 3.24 เมื่อเทียบกับปีก่อน สร้างรายได้หมุนเวียน 355,534.25 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.06 โดยแบ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย 2,504,276 คน รายได้ 28,441.77 ล้านบาท และนักท่องเที่ยวต่างชาติ 6,747,753 คน รายได้ 327,092.48 ล้านบาท อัตราการเข้าพักเฉลี่ยร้อยละ 77.43
กลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมากที่สุด ได้แก่ รัสเซีย จีน อินเดีย ออสเตรเลีย อังกฤษ เยอรมนี มาเลเซีย ฝรั่งเศส เกาหลีใต้ และคาซัคสถาน โดยตลาดออสเตรเลียและเกาหลีใต้มีแนวโน้มเติบโตสูง ขณะที่ตลาดนักท่องเที่ยวในประเทศส่วนใหญ่เดินทางมาจากพังงา กรุงเทพมหานคร และกระบี่
ด้านการเดินทางทางอากาศ ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 25 ตุลาคม 2568 มีเที่ยวบินระหว่างประเทศ 34,758 เที่ยวบิน จาก 52 สายการบิน และเที่ยวบินภายในประเทศ 28,914 เที่ยวบิน จาก 6 สายการบิน โดยในช่วงไฮซีซั่นจะมีเส้นทางบินใหม่เพิ่ม อาทิ ทาชเคนต์–ภูเก็ต (Centrum Air) ปารีส–ภูเก็ต (Air France) และเส้นทางยุโรปเหนือของ Norse Atlantic Airways
สำหรับทางเรือ ระหว่างเดือนมกราคม–สิงหาคม มีเรือท่องเที่ยวเข้าเทียบท่าภูเก็ต 58 ลำ ผู้โดยสาร 165,827 คน และเรือยอร์ช 568 ลำ ผู้โดยสาร 707 คน