สุราษฎร์ธานี - เดือด! เกมจบคนไม่จบ กรรมการฟุตบอล 7 คน รุมยำ สต๊าฟโค๊ช -นักบอลทีมเยาวชน คาสนามแข่งขัน ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย ด้านผู้ปกครอง ยืนยันดำเนินคดีให้ถึงที่สุด คาดเกิดจากความไม่พอใจหลังแข่งมีการไปพูดในทำนอง “ตัดสินได้สุดยอด”
จากกรณีมีผู้ใช้เฟสบุ๊คนาม เจ๊แหม่ม ไก่ทอดดอนสัก โพสต์คลิปกลุ่มชายแต่งตัวคล้ายนักกีฬาฟุตบอลกำลังรุมทำร้ายเด็กนักกีฬาฟุตบอลในสนามบอลแห่งหนึ่ง ในพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ภายหลังมีการแชร์คลิปดังกล่าวออกไป ปรากฎว่ามีชาวโซเชียลออกมาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก
ต่อมาผู้สื่อข่าวได้ติดต่อและขอพูดคุยกับเด็กที่ถูกทำร้ายร่างกาย ทราบชื่อ คือ น้องเดียร์ คงหีต อายุ 18 ปี ซึ่งได้รับบาดเจ็บศรีษะแตกเย็บ 4 เข็ม ได้เล่าว่า เมื่อเวลาประมาณ 19.00 น. ตนเป็นสต๊าฟโค๊ช ของทีมฟุตบอล ชื่อทีม สุลต่าล แดนใต้ นำทีมเข้าแข่งฟุตบอลรายการหนึ่ง โดยทีมตนได้เข้ารอบที่ 4 ซึ่งเป็นรอบสุดท้าย หลังจากจบการแข่งขัน ทีมตนแพ้ในนัดนี้ ตนได้เดินไปจับมือกับกรรมการท่านหนึ่งพร้อมพูดว่า “ตัดสินได้สุดยอด” แต่ถูกกรรมการท่านนั้นถามกลับมาว่า “พื่อๆ” หลังจากนั้นก็ต่อยมาที่ตน ตนจึงต่อยกลับไปและเกิดการชกต่อยกันขึ้น
หลังจากนั้นกรรมการอีก 6 คน ก็ได้มารุมทำร้ายตน ขณะนั้น น้องออย น้องในทีมได้วิ่งมาช่วยแต่ก็ถูกทำร้ายจนลงกองกับพื้น ซึ่งมีร่องรอยบาดแผลที่เกิดจากปุ่มรองเท้าสต๊าฟตามใบหน้าและตัว ซึ่งมีรอยฟกช้ำหลายจุด จากการถูกชกต่อย
หลังเกิดเหตุได้ไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน สภ.เมืองสุราษฎร์ เพื่อดำเนินคดีต่อกลุ่มบุคคลที่รุมทำร้าย ซึ่งขณะนี้รอผู้ปกครองที่เดินทางมาจากจังหวัดกระบี่
ด้าน น้องนิวา แฟนสาวของน้องเดียร์ บอกว่า ขณะเกิดเหตุตนอยู่ในเหตุการณ์ และพยามขอร้องไม่ให้มีการทำร้ายแฟนหนุ่มแต่ไม่มีใครฟังแถมยังถูกปิดประตูขังให้อยู่ในสนามฟุตบอล ซึ่งตอนนั้นตกตกใจและกลัวมาก ต่อมาที่ผู้ดูแลสนามเข้ามาเคลียร์ฟื้นที่และให้กลุ่มของแฟนออกจากสนามจึงออกมาได้ แต่ก็ยังถูกกลุ่มกรรมการตัดสินฟุตบอลเดินมาข่มขู่จะเอาเรื่องอีก
ต่อมาผู้สื่อข่าวได้รับการติดต่อจากผู้ปกครองเด็กที่ถูกทำร้ายว่า คืนจะเดินทางเข้ามายังตัวเมืองสุราษฎร์ธานี พร้อมระบุไม่มียอมความยืนยันเอาเรื่องให้ถึงที่สุดและขอให้ผู้สื่อข่าวเข้ามาช่วยเหลือด้านคดีความเนื่องจากครอบเด็กมีฐานะลำบาก