จบแล้วสู้เกือบ 8 ปี ทวงคืนแผ่นดินบ้านพ่อ ร.9 แก้มลิงหนองใหญ่ชุมพร มูลค่าพันล้านในมือนายทุน กลับคืนสำเร็จ

ชุมพร - เตรียมฉลองใหญ่ กลุ่มปกป้องบ้านพ่อเฮ ต่อสู้นานกว่า 8 ปี ทวงคืน "บ้านพ่อ" แก้มลิงหนองใหญ่ชุมพร กว่า 700 ไร่ มูลค่าพันล้าน ในโครงการตามพระราชดำริ ในหลวง ร.9 ออกโฉนดโดยมิชอบ หลังบริษัทนายทุนหวังฮุบยื่นฟ้องคดี ล่าสุดศาลฎีกาไม่รับอุทธรณ์ ถือว่าสิ้นสุดแล้ว
จากกรณี นายชุมพล องอาจ นายยศพนธ์ พรมทัศ นายปรีชา สมบัตินา นายวิทยา พลวัชริน นายสุพร โทธานี นายสวัสดิ์ พิบูลย์ นายธรรมนูญ ศรีสงคราม นายสุพร เสวตจันฤกษ์ แกนนำกลุ่มปกป้องบ้านพ่อ ผู้นำชุมชน และชาวบ้าน รวมตัวกันทวงคืนพื้นที่ชุ่มน้ำสาธารณะแก้มลิงหนองใหญ่ โครงการตามพระราชดำริฯ ในหลวง ร.9 โครงการกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรและป้องกันน้ำท่วมตัวเมืองชุมพร ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลบางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร เพื่อขอให้ตรวจสอบความไม่ชอบมาพากล และเพิกถอนเอกสาร นส.3ก. ตามที่บริษัท สุณี ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด ใช้เป็นหลักฐานยื่นขอรังวัดออกโฉนดที่ดินจำนวน 27 แปลง กว่า 700 ไร่ มีมูลค่ากว่าพันล้านบาท โดยได้รวมตัวกันคัดค้านมาตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม 2560 ที่ผ่านมา
กระทั่งการต้อสู่เรียกร้องให้หน่วยงานรัฐและผู้เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบความไม่ชอบมาพากล และมีการนำเสนอข่าวอย่างต่อเนื่องนานกว่า 8 เดือน จนวันที่ 25 ตุลาคม 2560 อธิบดีกรมที่ดินได้มีคำสั่งเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ นส.3ก. ได้มาโดยมีชอบ แต่บริษัทฯดังกล่าวได้มีการยื่นฟ้องต่อศาลยุติธรรม และได้มีการต่อสู้คดีมาอย่างเนื่องนานเกือบ 9 ปีนั้น
ความคืบหน้าล่าสุด วันนี้ ( 29 ก.ย.68) นายชุมพล องอาจ นายกเทศมนตรีตำบลบางลึก หนึ่งในแกนนำกลุ่มปกป้องบ้านพ่อ เปิดเผยว่า กรณีการทวงคืนบ้านพ่อ ป่าชุ่มน้ำแก้มลิงหนองใหญ่ โครงการตามพระราชดำริ ในหลวง ร.9 พื้นที่จำนวน 27 แปลง เนื้อที่กว่า 732 ไร่ ที่ออกโดยมิชอบในตำบลบางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร นั้น ที่ผ่านมาหลังอธิบดีกรมที่ดินมีคำสั่งให้เพิกถอนที่ดินทั้ง 27 แปลง เป็นการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบ ต่อมา บริษัท สุนีย์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด เป็นโจทก์ ได้ยื่นฟ้องกรมที่ดิน นายอำเภอเมืองชุมพร เทศบาลตำบลบางลึก อธิบดีกรมที่ดิน รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นจำเลย ในคดีละเมิดที่ดิน ต่อศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ซึ่งทั้ง 2 ศาล ได้มีคำพิพากษายกฟ้อง และบริษัทฯดังกล่าวได้ยื่นฎีกาต่อ
ล่าสุดเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2568 ที่ผ่านมา ตนได้มอบหมายให้ นายกฤชกร ธนอภิรัตน์ นิติกรชำนาญการ เข้ารับฟังคำสั่งศาลฎีกา คดีที่ บริษัท สุนีย์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด เป็นโจทก์ ได้ยื่นฟ้องกรณีดังกล่าว ซึ่งศาลจังหวัดชุมพร ได้อ่านคำสั่งศาลฎีกา มีคำสั่งไม่รับฏีกาของโจทก์ คดีนี้จึงเป็นอันสิ้นสุดตามกฏหมาย ที่ดินสาธาณะประโยชน์แก้มลิงหนองใหญ่บ้านพ่อ กว่า 700 ไร่ ได้กลับคืนมาเป็นของชาวชุมพร และคนไทยทั้งประเทศอย่างสมบูรณ์แล้ว และกำลังปรึกษากันเพื่อเตรียมจัดงานฉลองใหญ่เร็วๆนี้
"พวกเรากลุ่มปกป้องบ้านพ่อ และชาวชุมพร ได้ต่อสู้กับนายทุนและหน่วยงานรัฐที่ออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบ เพื่อหวังฮุบแผ่นดินบ้านพ่อของเรา มาอย่างยาวนานกว่า 8 ปี จนสำเร็จ ซึ่งปัจจุบันนี้ "บ้านพ่อ" แก้มลิงหนองใหญ่ ได้รับการพัฒนากลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสวยงาม มีผู้คนมาเยือนจำนวนมาก และยังเป็นศูนย์การศึกษาเรียนรู้ตามศาตร์พระราชาขึ้นชื่อระดับประเทศ" นายชุมพลกล่าว