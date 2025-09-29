ชุมพรเสริมศักยภาพท่องเที่ยวทางทะเลเปิดอาคารท่าเทียบเรือท่องเที่ยว 50 ล้าน เชื่อมเกาะเต่า - เกาะพะงัน -เกาะสมุย

ชุมพร - เปิดอาคารท่าเทียบเรือท่องเที่ยว 50 ล้าน เสริมศักยภาพท่องเที่ยวทางทะเล เชื่อม เกาะเกาะเต่า เกาะพะงัน เกาะสมุย อำนวยความสะดวกการเดินทางของนักท่องเที่ยว
วันนี้ ( 29 ก.ย.68 ) นายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารและท่าเทียบเรือ เพื่อการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร ณ ท่าเทียบเรือโดยสารชุมพร หมู่ที่ 2 ตำบลปากน้ำ อ.เมือง จ.ชุมพร
โดยโครงการดังกล่าว เป็นการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก บริเวณท่าเทียบเรือให้มีความมั่นคงแข็งแรง สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สร้างความเชื่อมั่น ให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้าใช้บริการท่าเทียบเรือเพิ่มขึ้น ทั้งยังรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังเกาะเต่า เกาะพะงัน เกาะสมุย ซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี นักท่องเที่ยวและผู้โดยสารส่วนใหญ่นิยมใช้การเดินทางโดยทางเรือจากท่าเทียบเรือจังหวัดชุมพรเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีระยะทางที่ใกล้ ไม่เสียเวลาเดินทาง
นายอธิวัส ทรรปณะวิภาส นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำชุมพร เปิดเผยว่า สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 50 ล้านบาท จากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกท่าเทียบเรือ ซึ่งถือเป็นทำเลสำคัญ ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองเพียง 15 กิโลเมตร ใช้เป็นจุดจอดเรือหลายประเภท ทั้งเรือประมง เรือรีสอร์ท และเรือบริการนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะเส้นทางไปเกาะเต่า นอกจากนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายการท่องเที่ยวอ่าวไทย–อันดามัน SEC ซึ่งช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ อีกด้วย