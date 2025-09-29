“โบทานิก้า ลักซูรี่ วิลล่า” เดินหน้าลุยโซนใต้เกาะภูเก็ต ที่กำลังมาแรง เปิดทำเลดาวรุ่ง ผุด 4 โครงการ กะรน-ฉลอง-เกาะแก้ว

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – “โบทานิก้า ลักซูรี่ วิลล่า” เดินหน้าลุยพื้นที่โซนใต้เกาะภูเก็ต ที่กำลังมาแรง เปิดทำเลดาวรุ่ง ผุด 4 โครงการ ในพื้นที่ กะรน-ฉลอง-เกาะแก้ว ชูศักยภาพแกร่ง รับเรียลดีมานด์นักลงทุน-ครอบครัวไฮเอนด์อยู่ยาว
นายอรรถสิทธิ์ อินทรชูติ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โบทานิก้า ลักซูรี่ ภูเก็ต จำกัด เปิดเผยถึงการขยายการลงทุนโครงการพลูวิลล่า ระดับลักซูรี่ในพื้นที่ภูเก็ตของโบทานิก้า ลักซูรี่ ในงานเปิดตัวเซลออฟฟิศ และโครงการใหม่ล่าสุด 4 โครงการ ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่โซนใต้ของเกาะภูเก็ต ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่ เกาะแก้ว ฉลอง และ กะรน โดยมี นายอาชีพ ธำรงธนยศ ผู้อำนวยการการจัดการและผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท โบทานิก้า ลักซูรี่ ภูเก็ต จำกัด ผู้ร่วมลงทุน เอเจนท์ และ สื่อมวลชน เข้าร่วม ณ สำนักงานขาย โครงการ โบทานิก้า ลักซูรี่ วิลล่า โซนใต้ ซึ่งตั้งอยู่ บริเวณชั้น 2 ไวน์คอนเนคชั่น ในโครงการฟรอนส์ยาด ถนนขวาง อ.เมือง จ.ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 26 ก.ย.2568 ว่า
ภูเก็ตในวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงเกาะท่องเที่ยวระดับโลกที่มีชื่อเสียงเรื่องหาดทรายและทะเลอันดามันเท่านั้น แต่กำลังกลายเป็น "จุดหมายด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์หรู" ที่นักลงทุนต่างชาติ รวมถึงผู้ซื้อระดับบนจากเมืองไทยและทั่วโลกจับตามอง โดย โบทานิก้า ลักซูรี่ วิลล่า ผู้พัฒนาพูลวิลล่าลักชัวรีอันดับหนึ่งของภูเก็ตด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี มองว่าปีนี้ภูเก็ตกลับมาคึกคักอย่างมาก จากข้อมูลโดยสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ภูเก็ตมีนักท่องเที่ยวสะสมกว่า 2.4 ล้านคน โดยรวมโต 8% ในปีนี้ (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2568) พร้อมรายได้ด้านการท่องเที่ยวรวม 149,384 ล้านบาท เติบโต 8.66% จากปีก่อน ในขณะเดียวกัน กลุ่มตลาด Long-stay และ Digital Nomad รวมถึงกลุ่ม Ultra-High Net Worth Individuals (UHNWI) ที่ยกให้ภูเก็ตเป็นบ้านหลังที่สอง ก็เติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ความแข็งแกร่งของตลาดอสังหาฯ ภูเก็ตปี 2567 สะท้อนจากรายงาน Knight Frank ที่ระบุว่าเป็นปีที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบทศวรรษ โดยตลาดวิลล่ายังคงทำผลงานดีต่อเนื่องเพราะผลตอบแทนเช่าดีและมีดีมานด์จริงจากชาวต่างชาติที่ต้องการบ้านพักอาศัยที่เป็นส่วนตัว โดย C9 Hotelworks เผยในรายงานว่าจำนวนวิลล่าและอสังหาฯ แนวราบในภูเก็ต มีอยู่ทั้งหมด 6,896 ยูนิต จากทั้งหมด 219 โครงการ ซึ่งนับเป็น 17% ของตลาดรวม
สิ่งที่เร่งการลงทุน คือนโยบายภาครัฐที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยระยะยาว อาทิ LTR Visa หรือวีซ่าพำนักระยะยาวสำหรับชาวต่างชาติสูงสุด 10 ปี และ Destination Thailand Visa (DTV) อายุ 5 ปี ที่ออกแบบเพื่อ Digital Nomad และกลุ่มคนทำงานยุคใหม่ที่ย้ายถิ่นฐานเพื่อ Work From Anywhere ซึ่งนโยบายเหล่านี้ช่วยเพิ่มดีมานด์การซื้อและการเช่าระยะยาว ไม่เพียงเฉพาะทำเลที่คนอยู่กันเป็นจำนวนมากอย่างภูเก็ตตอนเหนือ แต่ยังรวมถึงโซนใต้ของเกาะที่กำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ ขณะที่การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน เช่น โครงการถนนเส้นใหม่เชื่อมโยงสนามบินและโซนใต้ การพัฒนา สมาร์ตซิตี้ และการปรับปรุงท่าเรือยอช์ตระดับนานาชาติ ยิ่งช่วยดันศักยภาพทำเลภูเก็ตโซนใต้ให้เป็น "Rising Star" หรือดาวดวงใหม่ ที่ไม่เพียงตอบโจทย์นักท่องเที่ยว แต่ยังเป็นแหล่งลงทุนสำหรับวิลล่าและโครงการหรูที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
ท่ามกลางกระแสการเติบโตครั้งนี้ โซนใต้ของภูเก็ตกำลังเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักลงทุน โดยเฉพาะใน 3 ทำเลทองที่โดดเด่นด้วยเอกลักษณ์ในแง่ของธรรมชาติและไลฟ์สไตล์ ได้แก่ กะรน ฉลอง และเกาะแก้ว เมื่อเทียบกับราคาที่ดินที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ ในทำเลตอนเหนือ ที่ดินในโซนใต้ยังถือว่าอยู่ในช่วงราคาที่คุ้มค่าและเข้าถึงได้มากกว่า แต่มีศักยภาพและความพร้อมที่จะกลายเป็นไพร์มโลเคชันและลักชัวรีฮับในอนาคตอันใกล้
นายอรรถสิทธิ์ กล่าวต่อไปว่า "ภูเก็ตโซนชายหาดฝั่งตะวันตกและเหนือ ถือเป็นลักชัวรีฮับดั้งเดิมของภูเก็ตเพราะติดชายหาดสวยมากมาย มีชุมชน Expat ขนาดใหญ่ และมีเมกะโปรเจกต์ รวมถึงโรงแรม 5 ดาวมากมาย ทำให้ราคาที่ดินปรับสูงต่อเนื่อง ในตอนนี้ เราเล็งเห็นศักยภาพของโซนใต้ ที่น่าสนใจและมีดีมานด์สูงไม่แพ้กัน ไม่ว่าจะเป็นกะรน ฉลอง เกาะแก้ว โดยราคาเฉลี่ยของที่ดินในโซนใต้ปัจจุบัน กะรนมีราคาที่ดินเฉลี่ยอยู่ที่ 25 ล้านบาทต่อไร่ ถัดมาฉลองมีราคาที่ดินเฉลี่ยอยู่ที่ 15 ล้านบาทต่อไร่ และเกาะแก้วมีราคาที่ดินเฉลี่ยอยู่ที่ 12 ล้านบาทต่อไร่ ปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตหลักมาจากการขยายตัวของโรงเรียนนานาชาติ แผนโครงสร้างพื้นฐานใหม่ เช่น การพัฒนารถไฟรางเบาและสนามบินภูเก็ตแห่งที่ 2 (สนามบินอันดามัน พังงา) รวมถึงความต้องการวิลล่าจากนักลงทุนรัสเซีย ยุโรป จีน และตะวันออกกลางที่เพิ่มขึ้นมากในปี 2567"
โบทานิก้าฯ จึงได้ขยาบการลงทุนมายังพื้นที่โซนใต้ของภูเก็ต ด้วยการเปิดตัวพลูวิลล่าหรูอีก 4 โครงการ โบทานิก้า ลักซูรี่ วิลล่า เล็งเห็นศักยภาพแห่งการเติบโตที่โซนใต้มาอย่างต่อเนื่อง พร้อมตอบรับดีมานด์ด้วยการพัฒนาสามโครงการวิลล่าหรูในทำเลยุทธศาสตร์เพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนของพื้นที่ ประกอบด้วย
Botanica Modern Sea Karon โครงการพูลวิลล่าจำนวน 27 ยูนิต ตั้งอยู่ใจกลางของหาดกะรน ด้วยมูลค่าโครงการกว่า 1,689 ล้านบาท โดดเด่นด้วยความงดงามของสถาปัตยกรรมสไตล์ Modern Tropical ที่ผสมผสานการออกแบบทันสมัยกับธรรมชาติของทะเลอันดามัน ภายใต้แนวคิด "Modern Tropical Living" ที่เน้นการออกแบบพื้นที่เปิดโล่งเชื่อมต่อทั้งภายในและภายนอกอย่างไร้รอยต่อ ใช้หลัก Passive Design ช่วยลดการใช้พลังงานและมอบความเย็นสบายตลอดทั้งปี วิลล่าทุกหลังออกแบบให้สามารถมองเห็นวิวทะเลได้แบบพาโนรามา ให้ผู้อยู่อาศัยได้อยู่ท่ามกลางความงามของหาด กะรนที่ขึ้นชื่อในเรื่องวิวพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม ราคาเริ่มต้นที่ 47.8 ล้าน ไปจนถึง 88 ล้านบาท
Botanica Chalong Bay ตั้งอยู่ในย่านฉลองที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ทั้งยังใกล้สถานที่สำคัญ เช่น ท่าเรือน้ำลึกภูเก็ตและท่าเรือฉลอง โครงการมีเพียง 28 หลังเท่านั้น เน้นดีไซน์ในสไตล์ Modern Luxury ที่ผสมผสานความทันสมัยและฟังก์ชันการใช้งานจริงอย่างลงตัว รายล้อมด้วยโรงเรียนนานาชาติ เหมาะสำหรับครอบครัวที่ต้องการบ้านคุณภาพ ใกล้สถาบันการศึกษาชั้นนำ มูลค่าโครงการ 1,246 ล้านบาท ราคาเริ่มต้นที่ 29.5 ล้าน ไปจนถึง 77.7 ล้านบาท และโครงการ "แกรนด์ลากูน" ที่ตั้งอยู่ในทำเลใกล้ๆกับอ่างเก็บน้ำคลองกระทะ ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต
Botanica Majestia ตั้งอยู่ในทำเลศักยภาพ บริเวณเกาะแก้ว ใกล้โรงเรียนนานาชาติชั้นนำอย่าง British International School Phuket โครงการพัฒนาภายใต้แนวคิด “Luxury Meets Purpose” ด้วยดีไซน์ที่เน้นการผสานความหรูหราเข้ากับฟังก์ชันที่สะดวกสบาย เพื่อตอบโจทย์ครอบครัวสมัยใหม่ จำนวนเพียง 33 หลัง บนพื้นที่โครงการแบบ Low Density Estate เพื่อความเป็นส่วนตัวสูงสุด โครงการมีมูลค่า 1,569 ล้านบาท ราคาเริ่มต้น 38 ล้านบาท ไปจนถึง 81.9 ล้านบาท
ความแข็งแกร่งของทั้ง 4 โครงการ สะท้อนถึงความเข้าใจลูกค้าระดับบนที่แตกต่างกันในแต่ละทำเลมาแรง โดยทุกโครงการตอบโจทย์นักลงทุนและผู้อยู่อาศัยจริงทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มยุโรปตะวันตกและรัสเซีย ที่สนใจวิลล่าและบ้านพักตากอากาศที่สะดวกสบายพร้อมเข้าอยู่ โดยมักเลือกทำเลใกล้ทะเลและโรงเรียนนานาชาติ ส่วนกลุ่มเอเชีย (จีน ฮ่องกง สิงคโปร์) เน้นการลงทุนและปล่อยเช่า มองหาทำเลติดเมืองที่สะดวกต่อการเดินทาง ขณะที่กลุ่มตะวันออกกลางให้ความสำคัญกับบ้านหลังใหญ่ พื้นที่ส่วนกลาง และความเป็นส่วนตัวของครอบครัว
นายอรรถสิทธิ์ อินทรชูติ เล่าต่อว่า "ทั้งชายหาดกะรนที่สวยสงบ ฉลองซึ่งเป็นประตูสู่ทะเลอันดามัน ไปจนถึงเกาะแก้วที่เป็นคอมมูนิตี้ของครอบครัว Expat ทั้งสามทำเลนี้ กำลังสะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตของตลาดอสังหาฯ ภูเก็ตที่ไม่ได้หยุดแค่การท่องเที่ยว แต่ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการอยู่อาศัยและการลงทุนระดับโลก เรามองว่าใน 3–5 ปีข้างหน้า โซนใต้ของภูเก็ตอย่าง กะรน ฉลอง เกาะแก้ว จะก้าวขึ้นมาเป็นไพร์มโลเคชันที่ความต้องการพุ่งสูงขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งจากกลุ่มซื้อเพื่ออยู่อาศัยจริงและซื้อเพื่อลงทุน เชื่อว่าการเลือกลงทุนตั้งแต่วันนี้จะมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่น่าสนใจในอนาคต โดย พูลวิลล่าในโซนกะรนและฉลอง มีผลตอบแทนการปล่อยเช่าเฉลี่ย 8% ต่อปี"
คาดการณ์ว่าแนวโน้มที่จะหนุนตลาดอสังหาฯ โซนใต้ให้บูมยิ่งขึ้นในอนาคต ได้แก่ การลงทุนด้านเวลเนสและการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์จากการขยายตัวของโรงพยาบาลและศูนย์สุขภาพชั้นนำ รวมทั้งการผลักดัน Andaman Wellness Economic Corridor ของภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนภูเก็ตให้เป็นเวลเนสฮับระดับโลก การพัฒนาโครงการท่าเรือยอช์ตใหม่ ๆ ตลอดจนเทรนด์ความยั่งยืนและการอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ ที่เห็นจากโครงการใหม่ ๆ ที่เริ่มให้ความสำคัญกับ Green Design และ Smart Home เพื่อตอบโจทย์ตลาดต่างชาติมากขึ้น
ขณะเดียวกัน ความคืบหน้าของโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านการเดินทาง ทั้งรถไฟรางเบาและ Boat Taxi โครงการระบบขนส่งสาธารณะทางน้ำที่เชื่อมชายฝั่งตะวันตกของภูเก็ตจากสนามบินถึงหาดสำคัญหลายแห่ง ช่วยลดเวลาการเดินทางจากเดิม 1.5–3 ชั่วโมง เหลือเพียงประมาณ 40 นาทีต่อเส้นทาง อีกทั้งยังเสริมศักยภาพด้านการเดินทางและการเชื่อมต่อของเมือง ทำให้ภูเก็ตใต้มีความคล่องตัวและพร้อมรองรับการพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์และการท่องเที่ยวในอนาคต ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นนับเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพด้านการเชื่อมต่อและการเดินทางทางน้ำและทางบก ส่งผลให้ภูเก็ตใต้ยิ่งเนื้อหอมและมีความน่าสนใจมากกว่าเดิม
จากศักยภาพดังกล่าว โบทานิก้าฯ จึงได้ลงทุนขยายเปิดสำนักงานขายแห่งใหม่บนทำเลฉลอง ภูเก็ต เพื่อรองรับการเติบโตและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทั้งด้านการพัฒนาโครงการและการดูแลลูกค้าในพื้นที่จริง การมีสำนักงานใหญ่อยู่ในโซนใต้ช่วยให้ทีมงานสามารถติดตามและบริหารจัดการโครงการได้ใกล้ชิดกับทำเลสำคัญ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว พร้อมสร้างความเชื่อมั่นทั้งกลุ่มนักลงทุนและผู้ซื้อที่สนใจการอยู่อาศัยในภูเก็ต