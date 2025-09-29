เปิดใจ “แบลี” พ่อค้าไก่อบโอ่งเมืองจะนะ ลงสมัครเลือกตั้งสงขลาในนามพรรคภูมิใจไทย

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - สีสันการเมืองสงขลา “แบลี” พ่อค้าขายไก่อบโอ่งชื่อดังของเมืองจะนะ ตัดสินใจลงสมัครเลือกตั้ง สส.เขต 8 สงขลา ในนามพรรคภูมิใจไทย เผยตนเป็นคนพื้นที่เห็นปัญหาความเดือนร้อนจึงตั้งใจที่จะช่วยเหลือให้เกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ
วันนี้ (29 ก.ย.) สีสันและบรรยากาศการเมืองที่ จ.สงขลา เริ่มร้อนแรงขึ้น พรรคการเมืองต่าง ๆ เริ่มเปิดตัวผู้ลงสมัคร สส.ในหลายเขตของ จ.สงขลา เพื่อเตรียมพร้อมกับการเลือกตั้ง สส.สมัยหน้าที่จะมีขึ้นในเร็ว ๆ นี้ โดยหนึ่งในแคนดิเดตว่าที่ผู้สมัครที่ได้สร้างความฮือฮา คือ “แบลี” หรือ นายฆอซาลี ดุสะเหม๊าะ เจ้าของร้านไก่อบโอ่งเมืองจะนะ แบรนด์อะฮลัมไก่อบโอ่งของดีเมืองจะนะ ซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ที่มีชื่อเสียงของ อ.จะนะ ที่มาลงสมัคร สส.เขต 8 สงขลา ในนามพรรคภูมิใจไทย และทางพรรคภูมิใจไทยและเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเรียบร้อยแล้วเมื่อเร็ว ๆ นี้
ทีมข่าวได้ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับ “แบลี” ถึงการตัดสินใจลงสมัคร สส.เขต 8 สงขลา พรรคภูมิใจไทย ทั้งที่ไม่เคยมีวี่แววมาก่อนว่าจะลงเล่นการเมือง นายฆอซาลี หรือแบลี กล่าวว่า เหตุผลที่ตัดสินใจมาลงสมัคร สส.ในครั้งนี้ ท่ามกลางเสียงปรามาสและสบประมาทเพราะว่าไม่เคยลงการเมืองท้องถิ่นมาก่อน จริง ๆ แล้วตนเป็นจิตอาสาที่ช่วยเหลือสังคมมาตลอด มีการตั้งกองทุนซากาตช่วยเหลือสังคมทั้งพุทธและมุสลิม และช่วยเหลือด้านภัยพิบัติทุกครั้งที่ประชาชนเดือดร้อน จากกองทุนซากาตเล็ก ๆ แต่พอกิจการไก่อบโอ่งดีขึ้นกองทุนก็ใหญ่ขึ้นตามไปด้วย สามารถช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนมากขึ้นตามไปด้วย
แบลี กล่าวต่อว่า การมาลง สส.เขต 8 สงขลา พรรคภูมิใจไทย เพื่อที่จะต่อยอดช่วยเหลือชาวบ้านและพัฒนา อ.จะนะ กับ อ.เทพา ให้ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งสังคม การสร้างอาชีพ โครงสร้างพื้นฐาน การท่องเที่ยว และทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีพร้อมอยู่แล้วแต่ยังขาดการเข้าส่งเสริมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
การมาลงสมัคร สส. ครั้งนี้ได้มีการเตรียมพร้อมมาก่อนแล้ว ไม่ใช่ว่านึกจะลงก็ลงเพราะรู้ดีว่ายังใหม่และต้องสู้กับคนของพรรคอื่นที่ครองพื้นที่นี่มาตลอด และตนก็พอมีฐานการเมืองท้องถิ่นที่เครือญาติทำงานอยู่บ้าง ไม่ได้มาตัวคนเดียว จึงอยากจะขอโอกาสเข้าไปทำงานการเมืองสักครั้ง เพื่อพัฒนา อ.จะนะ และ อ.เทพา สร้างชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านให้ดีขึ้น
“ส่วนเหตุผลที่ทางพรรคภูมิใจไทยเลือกตนมาลงในเขต 8 สงขลา ก็น่าจะมาจากการที่ตนลงพื้นที่คลุกคลีอยู่กับชาวบ้านรากหญ้าในการเป็นจิตอาสามาก่อน เห็นปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน และมีความตั้งใจจริงที่จะช่วยชาวบ้านมาก่อนแล้วและทำด้วยตัวเองมาตลอด โดยที่ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง จึงสนับสนุนให้ลงสมัคร สส.เขต 8 สงขลา ในครั้งนี้ เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับประชาชนในการเลือกตั้งสมัยหน้า” แบลี กล่าวทิ้งท้าย